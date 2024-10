Na jaką emeryturę mogą liczyć niemieccy seniorzy?

Ponad siedem milionów seniorów w Niemczech, czyli ponad 42 procent wszystkich emerytów w kraju, otrzymuje ustawową emeryturę netto poniżej 1250 euro (ok. 5393,98 zł), a większość z nich stanowią kobiety - informowała na początku roku niemiecka telewizja DW.

Dokładnie 1543 euro (ok. 6658,32 zł) - tyle wynosiła średnia emerytura w Niemczech po 45 latach pracy i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - przekazał w lipcu 2023 r. niemiecki resort pracy. Zwracano wówczas uwagę na różnicę między średnią wysokością emerytury kobiet i mężczyzn. Kobiety otrzymywały średnio 1323 euro (ok. 5708,98 zł), natomiast świadczenie mężczyzn wynosiło średnio 1637 euro (ok. 7063,95 zł).

Różnica w średnich emeryturach bez podziału na płeć, widoczna jest również, biorąc na uwagę wschód i zachód Niemiec. Na zachodzie kraju średni emerytura wynosiła 1605 euro, a na wschodzie 1403 euro miesięcznie .

W Niemczech prawo do emerytury przysługuje po 5., 20., 25., 35. lub 45. latach opłacania składek. Należy jednak zaznaczyć, że dopiero po 45 latach można ubiegać się o pełną emeryturę. Minimalna emerytura w Niemczech wynosi ok. 850 euro (ok. 3667,90 zł).

Rzecz jasna istotnym elementem pozwalającym na posiadanie prawa do emerytury, jest osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego, a ten obecnie jest równy dla kobiet i mężczyzn, i wynosi 65 lat i 11 miesięcy. Co istotne - wiek emerytalny w Niemczech jest sukcesywnie podnoszony od 2012 roku do docelowych 67 lat w roku 2029.

W latach 90. XX wieku w Niemczech na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 20 emerytów. Po 2030 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie 40 emerytów, a po 2060 r. ponad 45 - wynika z szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego.

Polskie emerytury są zdecydowanie niższe od niemieckich 123RF/PICSEL

Ile wynosi minimalna, średnia, najwyższa i najniższa emerytura w Polsce?

Prawo do emerytury przysługuje wszystkim osobom, które osiągnęły wymagany wiek oraz odprowadzały składki ubezpieczeniowe. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Minimalna emerytura w Polsce wynosi obecnie 1780,96 zł brutto. Z kolei według danych ZUS za pierwsze półrocze bieżącego roku średnia emerytura ZUS wynosi 3789,60 zł brutto. To o 16,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Najwyższą emeryturą w Polsce może pochwalić się mieszkaniec Śląska. Mężczyzna na swoje świadczenie pracował bardzo długo, bo aż 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni, a na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Co ciekawe - przez cały ten czas nie wziął nigdy zwolnienia lekarskiego. Jego emerytura wynosi 48 673,53 zł.

Natomiast w Biłgoraju mieszka kobieta, która pobiera najniższą emeryturę w naszym kraju. Seniorka przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i przez całe życie przepracowała zaledwie jeden dzień. Seniorka co miesiąc otrzymuje z ZUS-u emeryturę w kwocie dwóch groszy.

