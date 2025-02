Twierdzisz, że o poranku nie czujesz głodu lub zwyczajnie nie masz czasu na kulinarne manewry? Lepiej zmienić to podejście, nie bagatelizując znaczenia posiłku. Co dzieje się z organizmem, gdy rezygnujesz ze śniadania? Taki nawyk ma negatywne konsekwencje dla zdrowia. Organizm po okresie nocnej głodówki potrzebuje uzupełnienia składników odżywczych i zwyczajnie — paliwa. Osoby, które regularnie pomijają śniadania, mogą doświadczać spadku energii, problemów z koncentracją, spowolnienia metabolizmu i kłopotów z kontrolą wagi .

Im mniej zjesz, tym więcej schudniesz? Eksperci od dawna twierdzą, że choć podstawą odchudzania jest deficyt kaloryczny, ekstremalne głodówki nie są drogą do zadowalających efektów, które utrzymają się na dłużej. Podkreślają rolę spożywania śniadania jako elementu kluczowego dla prawidłowego funkcjonowania metabolizmu i przemiany materii .

Poranny posiłek uruchamia te procesy po nocnym okresie postu, co przyspiesza spalanie i kalorii i reguluje poziom cukru we krwi. Panowanie nad tym aspektem skutkuje ograniczeniem odkładania tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w rejonie brzucha. Regularne jedzenie śniadań o konkretnej porze przyczynia się do utrzymania zdrowej wagi poprzez kontrolę apetytu i unikanie nadmiernego objadania się w późniejszych godzinach.