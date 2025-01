Jajecznica to jedno z ulubionych dań śniadaniowych ludzi na całym świecie. Mocno ścięta, rzadka, gładka, z grudkami, ze szczypiorkiem, z cebulą, na boczku. Opcji jest wiele, ale często wszystkie te odmiany jajecznicy łączy to, na czym smażone są jajka.

Masło zaczyna dymić już przy około 150°C, co oznacza, że szybko się przypala podczas smażenia. W procesie tym powstają szkodliwe związki, takie jak akroleina, które mogą być toksyczne i drażniące dla przewodu pokarmowego.

Jeśli chcemy przygotować jajecznicę w zdrowszy sposób, istnieje wiele alternatyw dla masła. Pierwszą i najprostszą zmianą jest wymiana zwykłego masła... na klarowane. Dzięki usunięciu białek i wody ma wyższą temperaturę dymienia (ok. 250°C), co czyni je bardziej odpowiednim do smażenia.