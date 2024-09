Według badań opublikowanych w "Journal of Obesity", osoby spożywające obiad przed godziną 15 łatwiej kontrolują wagę i mają lepsze wyniki w odchudzaniu niż te, które jedzą później. Badacze twierdzą także, że wcześniejsze jedzenie obiadu może wpływać na wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za głód i sytość, takich jak insulina i grelina, co pomaga unikać wieczornych przekąsek.

Czas spożywania posiłków jest także ściśle powiązany z naszym zegarem biologicznym, czyli tzw. rytmem dobowym. W ciągu dnia nasz metabolizm jest najbardziej aktywny w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, co oznacza, że to właśnie wtedy nasz organizm najlepiej radzi sobie z przyswajaniem składników odżywczych. Spożywanie głównego posiłku w tym czasie sprzyja więc lepszej kontroli poziomu cukru we krwi oraz efektywniejszemu trawieniu.