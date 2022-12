W zwykłym opiekaczu do pieczywa możesz z łatwością przygotować np. jajka sadzone. To idealne rozwiązanie, kiedy nie masz zbyt wiele czasu, a chcesz zdążyć zjeść pożywne, ciepłe śniadanie. Na jednej połówce możesz podpiec chleb, a na drugiej usmażyć jajko.

Jajka sadzone z opiekacza - jak zrobić?

Wystarczy, że po prostu wbijesz jajko na jedną połówkę rozgrzanego opiekacza i zamkniesz pokrywę. Odczekaj 3-4 minuty i posiłek będzie gotowy. Pamiętaj, aby gotowe jajko zdjąć z urządzenia silikonową lub plastikową szpatułką - metalowe sztućce mogą uszkodzić teflonową powłokę. Na koniec warto przetrzeć powierzchnię suchym, papierowym ręcznikiem.

Reklama

Czytaj też: Jak wyczyścić toster z zaschniętego sera? Wystarczy prosty trik

"Ukryte" funkcje opiekacza do kanapek. Oto co możesz w nim przygotować

Zdjęcie W opiekaczu można przygotować między innymi jajko sadzone, przypiec kiełbaski czy kotlety / 123RF/PICSEL

Opiekacz sprawdzi się też równie dobrze do podsmażenia innych produktów - np. kiełbasek. Teflonowa powłoka, którą jest pokryty sprawi, że nic się do niego nie przyklei. Jeśli twój opiekacz ma już swoje lata i obawiasz się, że coś może pójść nie tak, posmaruj powierzchnię, która się nagrzewa odrobiną oleju lub tłuszczem w sprayu.

Co więcej, w opiekaczu kanapkowym przygotujesz również gofry, przyrumienisz tortillę, czy usmażysz omlet. Te wszystkie funkcje jednego urządzenia sprawiają, że idealnie sprawdzi się on na wyjazd - np. pod namiot. Zajmuje też niewiele miejsca i jest lekki.

Zobacz również: 4 nieodpowiednie sposoby użycia tostera

Pamiętaj jednak, aby po każdym użyciu czyścić opiekacz - dbanie o niego z pewnością sprawi, że posłuży na wiele lat. Wystarczy, że będziesz wycierać go ręcznikiem papierowym. Przypieczone, zaschnięte resztki możesz usunąć natomiast za pomogą gąbki i płynu do naczyń. Czyszczenie opiekacza można wykonywać dopiero wtedy, gdy odłączysz go z prądu i nieco przestygnie. Unikaj używania silnych środków do czyszczenia powierzchni, która ma styczność z jedzeniem. Płyn do naczyń w zupełności wystarczy.