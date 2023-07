O tym nie zapominaj w upalne dni. Skutki mogą być tragiczne

Tych produktów unikaj jak ognia. Wydają się być zdrowe, a tak naprawdę są pożywką dla raka

Latem temperatury powyżej 25 st. C - szczególnie w weekendy, zachęcają do przebywania nad wodą, spacerów i wycieczek. 15 i 16 lipca będziemy mieć w Polsce rekordowe w tym roku upały - w niektórych regionach termometry pokażą nawet 36 st. C. Podczas weekendowego wypoczynku należy pamiętać, że upały mogą przynieść wiele niepożądanych skutków, a także być niebezpieczne dla zdrowia - o czym alarmują eksperci.

W jakich godzinach słońce jest najbardziej niebezpieczne?

Lekarze zalecają, aby podczas upałów unikać przebywania na słońcu w godzinach między 10 a 15 - wtedy bowiem słońce jest najbardziej niebezpieczne. Szkodliwe działanie promieniowania UV to nie tylko poparzenia słoneczne i schodząca skóra. Doprowadzić może ono również do przegrzanie organizmu i udaru słonecznego.

Jak chronić się przed słońcem latem?

Osoby, które planują przebywać na zewnątrz w godzinach, kiedy słońce operuje najmocniej koniecznie powinny zakładać nakrycie głowy. Ponadto zaleca się stosowanie kremów z wysokim filtrem przeciwsłonecznym - SPF 50 na całe ciało. Oczywiste jest także, aby w czasie trakcie upałów przyjmować duże ilości wody.

Zdjęcie Wychodząc na słońce w czasie upałów konieczne jest posmarowanie ciała kremem z wysokim filtrem SPF 50 / Beata Zawrzel / East News

Ile wody pić podczas upałów?

Światową Organizację Zdrowia podaje, że każdy człowiek niezależnie od temperatury jaka panuje na zewnątrz powinien dziennie przyjmować 2 litry wody, co odpowiada 8 szklankom. Latem, gdy termometry wskazują 30 st. C i więcej, liczba ta powinna wzrosnąć do minimum 12 szklanek. Niestety, nie wszyscy biorą sobie te zalecenia do serca, przez co rokrocznie w szpitalach nie brakuje pacjentów, którzy słabną i mdleją z powodu odwodnienia.

Latem pamiętaj również o zwierzętach

Podczas upałów każdy właściciel zwierząt gospodarskich czy domowych ma obowiązek zadbać również o to, aby codziennie otrzymywały one świeżą wodę - powinna być ona na bieżąco uzupełniania. Funkcjonariusze Policji przypominają również, że pod żadnym pozorem, nawet na krótką chwilę, nie wolno zostawiać w samochodzie dzieci czy zwierzą. Takie bezmyślne zachowania mogą skończyć się tragicznie.