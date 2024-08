Skąd się biorą muszki owocówki w domu?

Niewielki rozmiar, uwielbienie do nadpsutego jedzenia oraz ekspresowe rozmnażanie. To cechy, które najlepiej opisują muszki owocówki, czyli gatunek owada z rzędu muchówek. Kiedy już pojawią się w domu, ciężko jest się ich pozbyć. Jedna samica potrafi składać dziennie od 20 do 100 jaj. Takie tempo wystarczy, by niemal każdego dnia natykać się na zabłąkaną muszkę, która przypadkowo trafiła w nawet najodleglejsze zakamarki domu lub mieszkania.

Jaki czynnik stoi za pojawieniem się muszek owocówek w domu? Dorosłe osobniki kusi aromat unoszący się nad fermentującymi owocami i warzywami. Do pomieszczeń dostają się nawet przez najmniejsze szczeliny w oknach lub drzwiach. Najbardziej narażeni na ich obecność jesteśmy, jeśli nasi bezpośredni sąsiedzi właśnie przeżywają inwazję w swoich mieszkaniach. Warto wiedzieć, że niewidoczne gołym okiem jajeczka przynosimy na produktach spożywczych prosto ze sklepu.

Czy muszki owocówki same znikną?

Choć czas żywotności muszek owocówek najczęściej zamyka się w granicy od 30 dni do sześciu tygodni, ich stałe rozmnażanie sprawia, że możemy zmagać się z nimi przez długi czas. Możemy zabezpieczyć żywność w pojemnikach, schować owoce i warzywa do lodówki, a zepsute wyrzucić do śmietnika. Ich resztki i zapach, nawet niewyczuwalne dla człowieka, będą pobudzały apetyt owocówek. Niewielkie, ale mocno irytujące owady unikają kontaktu z człowiekiem. Są roślinożerne, więc nie grozi na pogryzienie z ich strony.

Muszki owocówki są przyciągane przez fragmenty gnijących owoców 123RF/PICSEL

Nie oznacza to jednak, że są całkowicie nieszkodliwe. Muszki owocówki często są nosicielami drobnoustrojów chorobotwórczych, wirusów czy grzybów. Jeśli zorientujemy się, że bez przeszkód panoszą się po domu, jak najszybciej zajmijmy się ich pozbyciem. W sklepach bez trudu dostaniemy spray na owady, specjalne lepy oraz pułapki zapachowe. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze są bezpieczne dla małych dzieci i zwierząt. Chcąc uniknąć ryzyka, postawmy na domowe metody, które działają równie doskonale.

Jak wytępić z domu muszki owocówki?

Do pierwszego sposobu wykorzystamy garść resztek. Zaczynamy od smakowitej przekąski, czyli obranego jabłka. Zajadając owoc ze smakiem, wrzućmy obierki i gniazda nasienne do niewielkiej miski, a następnie szczelnie owińmy całość przezroczystą folią spożywczą. Teraz wystarczy ostrą wykałaczką nakłuć powierzchnię w kilku miejscach i odstawić na bok. Z czasem zapach gnijących owoców przyciągnie owocówki, które wlecą do środka przez otwory, ale będą miały problem z wydostaniem się.

Drugim banalnym sposobem jest wlanie odrobiny soku owocowego do szklanki, a następnie wymieszanie go z porcją płynu do mycia naczyń. Do środka naczynia wkładamy kartkę papieru zwiniętą w ciasny lejek i włożyć go do słoika mniejszym otworem w dół. Apetyczny aromat wydobywający się ze szklanki zadziała jak silny wabik na muszki owocówki. Jeśli oba pomysły nie zadziałają, sięgnijmy po aromaterapię. Owocówki nie znoszą zapachu mentolu oraz lawendy. Ustawmy w najbardziej obleganych zakątkach kilka świec lub patyczków, z których wydobywa się przyjemna dla nas woń i obserwujmy, jak owady szukają drogi ucieczki.

