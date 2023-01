Spis treści: 01 Ziemniaki: właściwości

02 Nawóz z obierek ziemniaków: co daje roślinom

03 Nawóz z obierek ziemniaków: jak używać

04 Magiczny biały proszek do roślin

Nawóz do roślin doniczkowych w duchu zero-waste? I to jaki! Z obierek po ziemniakach możemy przygotować koktajl pełen składników odżywczych, który wspomoże wzrost roślin doniczkowych.

Ziemniaki: właściwości

Zdjęcie Ziemniaki to źródło witamin i minerałów / 123RF/PICSEL

Ziemniaki to nie tylko pyszny dodatek kulinarny, ale również warzywo pełne cennych właściwości. Są bogate w witaminy i minerały - zawierają witaminę C, witaminy z grupy B, potas i fosfor. Dlatego też mają zastosowanie m.in. w pielęgnacji twarzy.

Nawóz z obierek ziemniaków: co daje roślinom

Zdjęcie Obierki do ziemniaków mogą stać się naturalnym nawozem do roślin / 123RF/PICSEL

Bogactwo witamin i minerałów sprawia, że ziemniaki są idealną "bombą minerałową" dla roślin doniczkowych. Z obierek po ziemniakach można przygotować odżywczy nawóz, który przyspieszy wzrost roślin.

Obierki z ziemniaków to nawóz, który pomoże zachować zdrowie roślinom i zadba o ich prawidłowy wzrost.

Dodatkowy atut? Cena. Ziemniaki należą do jednych z najtańszych warzyw, dlatego nawóz na bazie obierków praktycznie nie będzie nas nic kosztował.

Nawóz z obierek ziemniaków: jak używać

Zdjęcie Nie wyrzucaj obierek! Zrobisz z nich naturalny nawóz do roślin doniczkowych / ©123RF/PICSEL

Obierki z ziemniaków są idealnym nawozem dla roślin doniczkowych. Mikstura zawiera duże ilości skrobi, która jest potrzebna roślinom do wzrostu. Jak przygotować pełną wartościowych składników odżywczych miksturę?

Przepis jest prosty. Wystarczy zalać obierki po ziemniakach wrzącą wodą w proporcji 1:10. Następnie należy pozostawić płyn do ostudzenia i przefiltrować. Pamiętajmy o tym, by odruchowo nie posolić wywaru! Przygotowany preparat należy pozostawić do przestudzenia i przefiltrować.

Przygotowanym preparatem z obierek ziemniaków możesz podlewać rośliny doniczkowe raz na 3-4 tygodnie.

Jeśli używasz wody, która pozostała po gotowaniu ziemniaków, upewnij się, że nie była solona.

Sól jest szkodliwa dla roślin i utrudnia im pobieranie wody z gleby. Dlatego też nawóz z jej dodatkiem będzie miał efekt odwrotny od zamierzonego.

Magiczny biały proszek do roślin

Zdjęcie Skrobia ziemniaczana to "magiczny proszek", który odżywi rośliny / 123RF/PICSEL

Istnieje również inny prosty sposób na to, by rośliny doniczkowe rosły jak szalone. Zwłaszcza młode rośliny potrzebują do wzrostu fosforu, wapnia i potasu, które znajdują się w skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej.

Skrobię ziemniaczaną zakupisz niemal w każdym sklepie.

Wyjmij z doniczki z kwiatem ok. 1,5 cm ziemi i wsyp do środka łyżeczkę skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej. Wymieszaj ją dokładnie z ziemią, a później posyp świeżą glebą. Ważne, by była świeża, bo w przeciwnym razie zobaczysz w doniczce pleśń. Pamiętaj też o regularnym podlewaniu rośliny.

