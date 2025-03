Obowiązkowy w pielęgnacji cery suchej i dojrzałej. Oto jeden z najcenniejszych olejów

Olej ze słodkich migdałów to niezwykle wszechstronny produkt, który cieszy się uznaniem zarówno w kuchni, jak i w kosmetyce. Z jednej strony stanowi doskonały dodatek do diety, wspierając zdrowie serca, mózgu i układu pokarmowego. Z drugiej – nie powinno brakować go w kosmetyczkach osób, którym zależy na regeneracji i nawilżeniu skóry, a także ochronie przed przedwczesnym starzeniem.