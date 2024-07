Zanim jednak sięgniemy po plan B, warto wiedzieć, kilka faktów o tych stworzeniach. Przede wszystkim nie trzeba się z nimi rozprawiać radykalnie, ponieważ są one w pewnym stopniu pożyteczne, gdyż mogą pożywiać się martwą materią organiczną oraz niektórymi szkodnikami. Ponadto szerszenie nie są groźne dla człowieka . Fakt, w obliczu zagrożenia mogą bardzo boleśnie użądlić, ale jad nie jest bardziej szkodliwy, jak ten, który produkują osy. Oczywiście, wszyscy ci, którzy są uczuleni, na osy i szerszenie powinny jednak mieć się na baczności. Jeśli jednak nie jesteśmy fanami tych owadów i chcemy zabezpieczyć nasz dom przed ewentualnymi wizytami, warto sięgnąć po różne metody, które odstraszają szerszenie.

Szerszenie mają bardzo wyczulony węch. Warto na początku zacząć uprawiać rośliny, które mogą je odstraszyć, dlatego albo na balkonie, albo w ogrodzie warto mieć pelargonie, lawendę albo bratki. Nie dość, że dla nas będą wydzielały przyjemną woń, to z pewnością wizyty szerszeni będą rzadsze. Ponadto warto pamiętać również o aromatycznych ziołach. Dlatego na parapecie warto mieć tymianek i miętę , ponieważ nie tylko odstraszą szerszenie, ale również będziemy mieć aromatyczne przyprawy do potraw na wyciągnięcie ręki.

Z drugiej strony można przygotować domowe spryskiwacze na owady. Wystarczy sięgnąć albo po olejek eukaliptusowy, albo wyciąg z czosnku . Warto wymieszać je z wodą i przelać do butelki ze spryskiwaczem. Takimi domowymi środkami wystarczy spryskać ramy okna i balkonu oraz powtarzać zabieg co kilka dni, aby miał większą skuteczność.

Jeśli nas nie przekonują takie metody odstraszania szerszeni, to warto zainwestować w moskitiery . Wystarczy zainstalować je w oknach, a wtedy owady nie przyfruną do naszych pokoi.

Jak zachować się, kiedy szerszeń przyleciał do domu?

Szerszenie mogą wlatywać do naszych domów zupełnie przypadkowo 123RF/PICSEL

Co zrobić, kiedy jednak szerszeń wleciał do naszego domu? Najlepiej zachować zimną krew i nie wykonywać gwałtownych ruchów, ponieważ w zasadzie owady nie są agresywne i po jakimś czasie wylecą samodzielnie. Wystarczy zostawić im otwarte okno, a jeśli niepokoi nas ich widok, po prostu wyjść z pomieszczenia. Kiedy szerszeń może zaatakować? W zasadzie może użądlić w wyjątku zagrożenia, dlatego wyganianie go, próba uderzenia albo machanie może uznać za atak, więc w obliczu obrony może boleśnie ukłuć.