Ochroni przed chorobami i szkodnikami. Włóż pod sadzonkę pomidora

Co włożyć do dołka podczas sadzenia pomidorów? Wbrew pozorom ta nieskomplikowana czynność może mocno zaowocować w przyszłości. I to dosłownie. Pomidory z odpowiednią dawką naturalnego nawozu będą niedługo wręcz uginać się od owoców. Co więcej, będą odporne na choroby i ewentualny atak szkodników. Oto, co należy zrobić.

Zdjęcie Co włożyć do dołka podczas sadzenia pomidorów? Będą uginać się od owoców / 123RF/PICSEL