Spis treści: 01 Zmiany świadczenia 500 plus. Zapowiedzi i obietnice

02 800 plus: od kiedy i dla kogo?

03 800 plus zastąpi 500 plus. Zasady programu

Zmiany świadczenia 500 plus. Zapowiedzi i obietnice

500 plus to dotychczas najpopularniejsze świadczenie dla rodzin z dziećmi. Spekulacje o tym, że jego kwota zostanie podniesiona, snute były już od dawna. Swego czasu specjaliści obliczyli bowiem, iż obecnie 500 złotych warte jest dziś około 300, co określone zostało zbyt niską w tych czasach kwotą. Rząd zaczął więc głośno mówić o waloryzacji.

"Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus" - zapowiedział przed kilkoma dniami podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" Jarosław Kaczyński.

W odpowiedzi na te zapowiedzi, lider PO Donald Tusk zaproponował, aby zmianę wprowadzić już od 1 czerwca tego roku. Niedługo później KO złożyło w Sejmie projekt ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus, zakładający zwiększenie kwoty do 800 złotych. Pewności co do terminu wejścia w życie 800 plus wciąż jednak nie ma.

Zdjęcie 800 plus: od kiedy i dla kogo? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

800 plus: od kiedy i dla kogo?

Wiadomym jest jednak, iż, nawet jeśli kwota świadczenia zwiększy się, zasady programu nie ulegną zmianie. Wypłaty obowiązywać będą na każde dziecko do 18. roku życia, wszystkim, bez względu na dochód.

Czy trzeba będzie złożyć nowy wniosek? Takie zabiegi wydają się mało prawdopodobne. 800 plus wypłacane będzie automatycznie, a zmienić ma się wyłącznie kwota świadczenia. Najpewniej aktualne pozostaną więc te wnioski o świadczenie, które złożone zostały w ostatnim czasie na nowy okres zasiłkowy czerwiec 2023 - maj 2024.

800 plus zastąpi 500 plus. Zasady programu

Początkowo program Rodzina 500 plus zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 złotych bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie na pierwsze dziecko wypłacano rodzinom jedynie wtedy, kiedy dochód nie przekraczał 800 złotych na osobę lub 1200 złotych w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 roku program działa w rozszerzonej formule - świadczenie wychowawcze przysługuje obecnie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów. Wkrótce kwota może się jednak zmienić.

