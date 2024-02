Od teraz zaczniesz dodawać do każdego prania. Białe ubrania będą jak nowe

Dlaczego białe ubrania szarzeją?

Białe ubrania z czasem szarzeją: to prawda stara jak świat. Wiadomo, że przed praniem ubrania trzeba segregować i te białe należy prać osobno. Ale nawet wtedy, kiedy staramy się dbać o naszą odzież, to z czasem jej wygląd pozostawia wiele do życzenia. Co jest przyczyną, że białe ubranie szarzeje? Powody są dwa:

używanie zbyt wysokiej temperatury w pralce, co powoduje niszczenie włókien tkaniny

twarda woda, która płynie w naszych kranach

Pierz ubrania w odpowiedni sposób

Chcemy uchronić się przed postępującym szarzeniem białych tkanin? Czas zacząć działać! Na początku trzeba przyjrzeć się temperaturze prania: lepiej ustawić urządzenie na 40 stopni, które w zupełności wystarczą, aby pozbyć się plam. Z drugiej strony warto pozbyć się problemu twardej wody. Co prawda, można zainstalować filtr, który unormuje jej jakość, ale tańszym rozwiązaniem jest dodatek do prania soku z cytryny albo po prostu kwasku cytrynowego. Równocześnie trzeba pamiętać o tym, aby nie używać nadmiaru detergentów: proszku i płynu do płukania tkanin.

Poznaj sposoby na wybielane tkanin

Ubrania znów zszarzały? Winna może być jakość wody

Jeśli nasze ubrania są w opłakanym stanie i początkowo spisujemy je na straty, można je przywrócić je do pierwotnego stanu albo przynajmniej podjąć próby. Choć w sklepach można zakupić specjalne preparaty wybielające, to można sięgnąć po tanie, domowe metody. Szare ubrania można moczyć w ciepłej wodzie z dodatkiem naturalnych środków wybielających. Polecane są zazwyczaj trzy:

sól kuchenna

ocet spirytusowy

kwasek cytrynowy

Po całonocnym moczeniu tkanin wystarczy wyprać je tak, jak zwykle. Jednak lepiej, dla lepszego efektu, pranie dwa razy wypłukać, aby ubrania były bardziej miękkie.

