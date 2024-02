Spis treści: 01 Co daje dodanie sody do prania?

02 Pasta sodowa na silne zabrudzenia

03 Domowe patenty na miękką pościel

Co daje dodanie sody do prania?

Doświadczone panie domu już dawno poznały się na silnych właściwościach sody, która ułatwia życie w różnych aspektach. Pozostałych niedowiarków nadal trzeba przekonywać, że już odrobina produktu przynosi wiele korzyści.

Jedną z nich jest uzyskanie doskonale miękkiej pościeli, w której z przyjemnością zanurzamy się każdego wieczoru. Porcja sody w praniu nie poprawia jedynie faktora miękkości, dodatkowo rozprawia się ze zbyt twardą wodą, podbija skuteczność używanych detergentów, ekspresowo neutralizuje nieprzyjemne zapachy w pralce i usuwa przypadkowo powstałe plamy. Co ważne, soda oczyszczona jest całkowicie naturalnym oraz bezpiecznym środkiem.

Pasta sodowa na silne zabrudzenia

Przypadkowo wylana kawa, malowniczo rozrzucone plamy z wina czy resztki spożywanych w łóżku posiłków. To wszystko sprawia, że w krótkim czasie pościel zaczyna wyglądać na mocno zużytą, choć w rzeczywistości kupiliśmy ją dopiero niedawno. Na silne zabrudzenia, które opierają się nawet dedykowanym środkom chemicznym, polecamy pastę sodową. To ratunek w pościelowej katastrofie.

Zdjęcie Prosta pasta z sody oczyszczonej wywabi plamy z pościeli / 123RF/PICSEL

Jak zrobić pastę sodową? Do kubka lub miseczki wlewamy szklankę ciepłej wody i dodajemy cztery pełne łyżki sody oczyszczonej. Teraz wystarczy całość dokładnie wymieszać od uzyskania gęstej i gładkiej pasty. W kolejnym kroku ściągamy brudne poszewki z kołdry lub poduszek. Gotową papkę nanosimy na każde widoczne zabrudzenie i pozostawiamy na 2-3 godziny. Po tym czasie opłukujemy materiał pod bieżącą wodą i wstawiamy tradycyjne pranie.

Domowe patenty na miękką pościel

Nie od dziś wiadomo, że dodatek sody oczyszczonej do prania rewelacyjnie zmiękcza szorstkie ręczniki i sprawia, że pościel staje się bardziej przyjemna w dotyku. Jak używać sody do prania? Wystarczy, że umieścimy 2-3 łyżki w dozowniku na proszek do prania, umieścimy poszewki w bębnie i nastawimy odpowiedni program. Torebka sody to niejedyny przydatny niezbędnik, który warto mieć w domu. Czym jeszcze zmiękczymy pościel?

Ocet - jeśli akurat nie mamy pod ręką sody oczyszczonej, możemy z powodzeniem zastąpić ją octem. To patent naszych mam i babć na cudownie miękkie ręczniki, pościel czy dziecięce ubranka. Wystarczy, że wlejemy 4 łyżki octu do dozownika na płyn do płukania, nastawimy tradycyjny program i pozwolimy środkowi działać.

- jeśli akurat nie mamy pod ręką sody oczyszczonej, możemy z powodzeniem zastąpić ją octem. To patent naszych mam i babć na cudownie miękkie ręczniki, pościel czy dziecięce ubranka. Wystarczy, że wlejemy 4 łyżki octu do dozownika na płyn do płukania, nastawimy tradycyjny program i pozwolimy środkowi działać. Piłeczki tenisowe - wizja wyciągnięcia z pralki miękkiej i delikatnej w dotyku pościeli wydaje się niemożliwa bez sklepowych środków. Doświadczone panie domu przekonują, że wystarczy zastąpić detergenty 2-3 piłeczkami tenisowymi. W trakcie prania, kiedy bęben będzie się obracał, piłeczki zaczną ugniatać pościel, a w efekcie nabierze delikatności.

- wizja wyciągnięcia z pralki miękkiej i delikatnej w dotyku pościeli wydaje się niemożliwa bez sklepowych środków. Doświadczone panie domu przekonują, że wystarczy zastąpić detergenty 2-3 piłeczkami tenisowymi. W trakcie prania, kiedy bęben będzie się obracał, piłeczki zaczną ugniatać pościel, a w efekcie nabierze delikatności. Kwasek cytrynowy - ze względu na silne działanie wybielające, nie nadaje się do kolorowej pościeli. Nadaje wprost niebiańskiej miękkości praniu, bez kropli specjalnego płynu zmiękczającego. Jak to działa? Wystarczy, że rozpuścimy 5-6 łyżek kwasku w 1 litrze wody i wlejemy dwie miarki do przegródki przeznaczonej na detergent do zmiękczania tkanin. Jeśli chcemy zniwelować charakterystyczny zapach produktu, dodajmy do mikstury jeszcze kilka kropel olejku eterycznego.

