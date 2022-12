Tuż przed wigilią lądują pod choinką opakowane w kolorowe papiery i wstążki. Czekają na nie szczególnie najmłodsi, ale nawet seniorzy rodu zacierają ręce, widząc na nich swoje imię. Obdarowywanie się prezentami jest bezsprzecznie jedną z najpiękniejszych, świątecznych tradycji. W tym roku nie musisz jednak męczyć się ze zwojami papieru prezentowego i klejącą się do rąk taśmą. Oto prosty sposób, dzięki któremu w mig zapakujesz prezent.

Dlaczego dajemy sobie prezenty w wigilię?

Zwyczaj obdarowywania się prezentami obchodzony jest w większości regionów świata w Boże Narodzenie. W Polsce podarunki znajdujemy pod choinką w wigilijny wieczór. Przynoszą je, w zależności od regionu, Aniołek, Dzieciątko, Gwiazdka, Gwiazdor lub Święty Mikołaj.

Tradycja wręczania prezentów w wigilię jest jednak jednym z najmłodszych w Polsce zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Popularność zyskał dopiero w XIX wieku. Początkowo podarunkami wymieniali się wyłącznie królowie i magnateria, aby już wkrótce zwyczaj ten dotarł do polskiej wsi. Dzieci otrzymywały tam drobne słodycze, orzechy czy jabłka.

Często mówi się, że zwyczaj obdarowywania się prezentami związany jest z wizytą w Betlejem Trzech Króli, którzy złożyli Jezusowi dary. Inna historia wyjaśnia, że tradycja odnosi się bezpośrednio do biskupa miasta Miry - św. Mikołaja, który, według relacji historycznych i legend, pochodził z bogatej rodziny, a po śmierci rodziców został jedynym spadkobiercą majątku. Stając w obronie pokrzywdzonych i biednych dzielił się swoim majątkiem, podrzucając im drobne prezenty.

Zdjęcie W Polsce podarunki znajdujemy pod choinką w wigilijny wieczór / 123RF/PICSEL

Jak szybko i łatwo zapakować prezent?

Pomimo upływu lat nie rezygnujemy ze świątecznej tradycji obdarowywania się prezentami, chętnie pozostawiając podarunki dla bliskich pod choinką. Ważna jest przede wszystkim zawartość opakowania. Równie istotne jest jednak jego przyozdobienie. Warto zainwestować w ten proces trochę czasu i inwencji twórczej.

Święta zbliżają się jednak wielkimi krokami, a wielu z nas zwyczajnie nie przepada za ozdobnym pakowaniem prezentów. Z pomocą nadejdą więc popularne torebki prezentowe. Możemy wręcz przebierać w mnogości ich kolorów i wzorów, wybierając taką, która będzie idealnie pasować do obdarowanego lub upominku, jaki się w niej znajdzie. Jedynym minusem tego sposobu jest fakt, iż torebki nie da się zamknąć, przez co łatwo zobaczyć, co znajduje się z środku. Do tej pory pomagałaś sobie taśmą lub biurowymi spinaczami? Ten trik na zawsze odmieni sposób pakowania prezentów.

Wystarczy przeciągnąć sznureczek torebki przez znajdujący się naprzeciwko otwór. Już więcej nikt nie zauważy, co znajduje się w środku. Wystarczy zaledwie chwila pracy.

