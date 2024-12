Żucie imbiru: co nam daje?

Żucie imbiru w trakcie przeziębienia szybko łagodzi dokuczliwe objawy, wspiera odporność i może przynosić ulgę. Imbir może być również pomocny wtedy, kiedy mamy stany zapalne w jamie ustnej. Złagodzi ból oraz przyspieszy gojenie, w przypadku aft oraz pleśniawek. Imbir to także jeden z naturalnych sposobów w przypadku bólu zęba.

Imbir jest również doskonałym środkiem, który może pobudzić układ trawienia do lepszego działania. Najlepiej działa na żołądek, ponieważ wspiera produkcję przez niego soków i kwasów, a to właśnie one są niezbędne w przypadku prawidłowych procesów trawienia. Wiele osób poleca żucie imbiru także wtedy, kiedy spożyliśmy bardzo tłuste posiłki albo czujemy się przejedzeni. Dlatego kawałek tego kłącza może przynieść ulgę po obfitej wieczerzy świątecznej albo po obiedzie w gronie bliskich.