Odmładza, nawadnia i wspomaga odchudzanie. Wartości odżywcze i właściwości mango

Mango to owoc, który warto wprowadzić do codziennej diety, zwłaszcza latem. Składa się w 80% z wody, co czyni go idealnym środkiem nawadniającym organizm.

Jest również bogaty w witaminy, takie jak C, A, E, K oraz z grupy B, w tym kwas foliowy. Mango dostarcza również cennych składników mineralnych, takich jak magnez, żelazo, potas i wapń.

Jednym z najważniejszych związków obecnych w mango jest mangiferyna - polifenol o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, który pomaga zwalczać wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia oraz zmniejsza ryzyko nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych.

Poza tym eksperci zalecają, aby po mango sięgały osoby posiadające problemy ze wzrokiem, a także te zmagające się z anemią.

Mango jako sprzymierzeniec zdrowia i urody. Wystarczy jeden owoc dziennie

Nie bez powodu mango zyskało miano owocu, który odmładza i dba o urodę. Dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy, witaminy C i E, owoc ten wspomaga produkcję kolagenu, co przekłada się na lepszą elastyczność i jędrność skóry. Z tego powodu ekstrakt z mango jest często wykorzystywany w kosmetykach pielęgnacyjnych, takich jak kremy przeciwzmarszczkowe, czy też balsamy do ciała.

Jeśli zależy nam na zniwelowaniu widocznych zmarszczek, powinnyśmy regularnie sięgać po mango 123RF/PICSEL

Mango na odchudzanie. Syci i tłumi apetyt

Spożywanie mango wspomaga również procesy trawienne, dzięki wysokiej zawartości błonnika, a także pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, co czyni ten owoc idealnym dodatkiem do diety odchudzającej.

Zespół naukowców postanowił bliżej zbadać afrykańską odmianę mango, dowodząc, że może być ona idealnym wyborem dla osób, które dbają o swoją sylwetkę. Przeprowadzili badanie na grupie 214 osób, którym podawano afrykańskie mango w różnych dawkach - zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi suplementami diety. Trwające od czterech do dziesięciu tygodni badania, opublikowane w Journal of Nutritional Therapeutics, wykazały wyraźną redukcję masy ciała oraz zmniejszenie obwodu talii. Okazuje się, że afrykańskie mango jest sycące, tłumi apetyt, wspiera usuwanie nadmiaru wody z organizmu oraz ułatwia proces detoksykacji.

Mango wspomoże proces odchudzania i oczyści organizm 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo obrać i spożywać mango? To prostsze niż myślisz

Mango jest nie tylko zdrowe, ale także niezwykle smaczne, jednak jego obranie może stanowić niemałe wyzwanie. Owoc ten ma dużą, spłaszczoną pestkę, do której ściśle przylega soczysty miąższ.

Aby skutecznie oddzielić miąższ od pestki, najlepiej nie obierać mango przed krojeniem. Zamiast tego, należy odkroić miąższ po bokach pestki, a następnie wykorzystać szklankę do łatwego oddzielenia miąższu od skórki. Tak przygotowane mango można spożywać na surowo, dodawać do sałatek, deserów, owsianki, jogurtu, koktajli, a nawet używać jako dodatek do potraw mięsnych.

