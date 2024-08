Wrzosek zwraca uwagę, że picie wody z cytryną może pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu, co jest kluczowe w procesie odchudzania. Często mylimy uczucie pragnienia z głodem, co może prowadzić do niepotrzebnego spożywania kalorii. W tym kontekście woda z cytryną może być pomocnym narzędziem w kontrolowaniu apetytu, ale nie jest to rozwiązanie, które samo w sobie prowadzi do utraty wagi.