Precyzyjna odpowiedź na to pytanie zależy od wybranej przez nas odmiany. Kiedy kwitną azalie? Niektóre okazy zaczynają kwitnienie już pod koniec kwietnia, lecz w zdecydowanej większości kolorowe kobierce obserwować możemy w maju i czerwcu . Właśnie wtedy pojawiają się płatki w odcieniach różu, fioletu, czerwieni i bieli, a kwiaty roztaczają wokół siebie intensywny aromat.

W poprzednich sezonach miewałeś problemy z doprowadzeniem azalii do szczytowej formy? Być może doszło do zaniedbań, które można łatwo naprawić.

Jaka ziemia do azalii? Podłoże kluczem do sukcesu

Dlaczego azalia nie kwitnie? Powodem może być gleba. Należy pamiętać, że najlepsze dla niej podłoże jest kwaśne, o pH mieszczącym się w przedziale od 4,0 do 5,5. Ziemia dla azalii powinna być żyzna, przepuszczalna i lekka . Zmniejszy to ryzyko powstawania zastojów wody, które z kolei sprzyjają gniciu korzeni i rozwojowi chorób grzybowych.

Jeśli jesteś dopiero na etapie planowania sadzenia azalii, musisz dobrze przygotować się do pracy. Dla każdego krzewu wykop dołek, w którym stworzysz warstwę drenażu . Może się składać z gruboziarnistego żwiru lub keramzytu. Następnie wsyp glebę przeznaczoną dla rododendronów. Możesz postawić też na mieszankę ziemi ogrodowej z kwaśnym torfem. W tak przygotowanym miejscu azalie będą miały szansę rozwinąć się bujnie.

Ogrodnicy przypominają: Azalia to roślina wieloletnia. Co sezon będzie wymagała stosowania nawozu zakwaszającego glebę, który pobudzi ją do obfitego kwitnienia.