Kiedy siać bób?

Doświadczeni ogrodnicy niejednokrotnie podkreślają, że bób zaliczamy do roślin odpornych na przymrozki. Jakie temperatury wytrzymuje bób? Na początkowym etapie rozwoju jest to ok. - 4 st. C. Z tego względu, przy sprzyjającej pogodzie, można zabrać się za jego wysiew już pod koniec lutego. Jeśli jednak chcemy trzymać się kalendarza ogrodniczego, postarajmy się wysiać bób w terminie od połowy marca do maksymalnie połowy kwietnia.

Bób zaliczamy do roślin jednorocznych. Idealnie sprawdza się jako gatunek przedplonowy. Dlaczego tak się dzieje? Podobnie jak inne rodzaje należące do tzw. roślin motylkowatych, bób wzbogaca podłoże o spore ilości azotu. Ze skumulowanego w glebie pierwiastka skorzystają także posadzone w późniejszym czasie warzywa, owoce czy kwiaty. Warto jedynie mieć na uwadze, by na stanowisku po bobie nie wysiewać kolejnych roślin motylkowatych.

Bób - przygotowanie stanowiska

Jakie podłoże wybrać do skutecznej uprawy bobu? Osoby o większym doświadczeniu ogrodniczym doradzają, by w miarę możliwości zaplanować sadzenie na podłożu gliniastym, wilgotnym i bogatym w próchnicę. Nie oznacza to jednak, że lżejsze czy piaszczyste rodzaje wykluczają powodzenie przedsięwzięcia. Jeśli na posiadanym przez nas terenie dominuje ziemia o sporej zawartości piasku, zacznijmy od nawiezienia jej kompostem lub dojrzałym obornikiem.

Bób jest skarbnicą witamin i wartości odżywczych 123RF/PICSEL

Po jaki nawóz sięgnąć przed uprawą bobu? Specjaliści polecają, by wybierać produkty o dużej zawartości materii organicznej. Przyglądając się składowi, powinna ona wynosić ok. 65%. Przed wysiewem bobu doskonale sprawdzi się forma granulatu, która jest łatwa w stosowaniu. Konieczność użycia zasilacza sprawia, że bób będzie można zacząć uprawiać dopiero po pierwszym lub drugim roku zastosowania preparatu. Przed przystąpieniem do siewu pamiętajmy o jeszcze jednej czynności. Zacznijmy od głębokiego przeorania nawiezionej ziemi.

Jak poprawnie wysiewać bób?

Bób nie potrzebuje wcześniejszego kiełkowania w małych doniczkach czy rozsadnikach. Z powodzeniem możemy wysiewać go bezpośrednio do gruntu. Nasiona rośliny siejemy gniazdowo, po 3-4 sztuki na głębokość ok. 5-6 cm. Gniazda powinniśmy wysiewać w odległości 20 cm, a między rzędami dobrze jest zachować ok. 50 cm przerwy.

Nasiona mają szansę na szybkie kiełkowanie już przy temperaturze osiągającej 3-4 st. C. Warto mieć na uwadze, że prawidłowo rozwijający się krzak bobu potrafi osiągnąć nawet 150 cm wysokości. Czy bób wymaga podpór? Istotne jest zachowanie optymalnej odległości między roślinami, by z czasem mogły stanowić dla siebie wzajemne podparcie. Nauczeni doświadczeniem ogrodnicy i działkowcy zwracają uwagę, by bób sadzić w pobliżu ziemniaków, kukurydzy czy roślin kapustnych. Czego nie sadzić obok bobu? Gatunek z rodziny motylkowatych nie polubi się natomiast z selerem i pomidorami.

Jakie właściwości ma bób? Jest nie tylko smaczny, ale zdrowy Interia.tv

Sprawdź również: