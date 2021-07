​Olejek rycynowy to tani hit na twarz, włosy i rzęsy! Co daje olejek rycynowy?

Olej rycynowy to znany środek w medycynie ludowej i naturalnej. To substancja otrzymywana z nasion rącznika pospolitego, tłoczona na zimno dla celów leczniczych i pielęgnacyjnych. Olej rycynowy jest gęsty, bezbarwny (czasem z jasnożółtym odcieniem). Jest bardzo tani - jego cena nie przekracza kilku złotych.

Olejek rycynowy - na co?

Olej rycynowy ma wiele zastosowań, w tym właściwości leczniczych. Wiedziały o tym już nasze babcie - w medycynie ludowej olejek rycynowy to specyfik stosowany od wieków! Najbardziej znanym zastosowaniem jest jego działanie przeczyszczające. Olejek rycynowy pod wpływem enzymów z trzustki wzmaga perystaltykę jelit, co powoduje wnikanie wody do ścian jelita, powiększenie ich, a następnie efekt przeczyszczający.

Olejek rycynowy stosowany jest także rozkurczowo, na bóle głowy, brzucha i pleców. Należy nasączyć gazę podgrzanym olejkiem i przyłożyć do bolącego miejsca, a następnie zasłonić, aby jak najdłużej utrzymać ciepłą temperaturę.

Jak stosować olejek rycynowy na rzęsy i brwi

Olej rycynowy sprawia, że nasze rzęsy i brwi będą mocniejsze i grubsze. Wystarczy zaaplikować warstwę olejku na rzęsy, korzystając np. z czystej szczoteczki po tuszu do rzęs. Należy to robić delikatnie i nie nakładać zbyt dużo olejku - kiedy dostanie się do oczu, może spowodować nieprzyjemne łzawienie. Kilka kropel olejku warto też wcierać w brwi.

Olejek rycynowy do rzęs sprawdzi się jako skuteczny i naturalny środek na wzmocnienie!

Jak olejek rycynowy działa na włosy?

Olejek rycynowy na włosy najlepiej sprawdzi się jako część maski - ze względu na swoją ciężką konsystencję. Można wymieszać go np. z oliwką do włosów i tak przygotowaną maskę wetrzeć w końcówki włosów lub w nasadę włosów i skórę głowy - dzięki temu włosy będą nawilżone, a ich cebulki wzmocnione, a krążenie skóry głowy odpowiednio pobudzone.

Popularna maska z olejem rycynowym na włosy to połączenie dwóch łyżek oleju, 2 żółtek jaj i 3 łyżek oliwy. Składniki należy wymieszać i zaaplikować na włosy, a następnie zabezpieczyć je (np. ręcznikiem). Po pół godzinie maskę trzeba płukać.

Olejek rycynowy - efekty

Olejek rycynowy - oraz maseczki z nim w składzie - wpłyną pozytywnie na porost włosów oraz ich kondycję. Można stosować także olejek rycynowy na twarz - poradzi sobie m. in. z trądzikiem. Inne działanie olejku rycynowego to skuteczna walka z rozstępami, rozjaśnianie blizn oraz wzmocnienie paznokci.

