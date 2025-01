Oliwa extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia to jeden z najzdrowszych produktów świata. Niestety częstym błędem jest wykorzystywanie takiej oliwy do smażenia. Jej temperatura dymienia jest niska i wynosi zaledwie 160 stopni Celsjusza. Podczas smażenia nie tylko traci więc niemal wszystkie cenne właściwości, ale staje się wręcz toksyczna. Uwalniają się z niej szkodliwe substancje o właściwościach rakotwórczych. Do smażenia można używać oliwy rafinowanej.