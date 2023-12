Jak regulować drzwi balkonowe na zimę?

Wiatr "hula" po mieszkaniu? Pomimo największych starań wciąż czujesz, że dom nie jest dogrzany dostatecznie mocno? Problem tkwi w szczegółach. Niewłaściwie wyregulowane okna i drzwi balkonowe mogą napsuć wiele krwi, skazując właścicieli mieszkań i domów na zdecydowanie wyższe rachunki. Co więc należy zrobić?

Zgodnie z zaleceniami producentów, okna powinny zostać wyregulowane dwa razy w roku - przed rozpoczęciem sezonu zimowego oraz wraz z jego końcem. Jeśli drzwi balkonowe zaczynają sprawiać problemy przy zamykaniu, a w ich krawędziach wyczuwasz silniejsze podmuchy powietrza, to ostateczny znak na to, aby szybko zabrać się do pracy. Kłopot można bez przeszkód pożegnać samodzielnie, bez pomocy specjalistycznych ekip.

Reklama

Jak ocieplić drzwi balkonowe przed zimą?

Podstawą działań powinny być dokładne oględziny balkonowych drzwi. Należy sprawdzić czy te prawidłowo się zamykają, w tym czy nie ocierają o górną lub dolną ościeżnicę. Wysokość okien i drzwi reguluje się zwykle na dolnym zawiasie.

Złap więc za śrubokręt i zdejmij zaślepki osłaniające zawiasy. Zacznij od dolnego, regulację przeprowadzając przy lekko uchylonym skrzydle. Obrót w prawo spowoduje opuszczanie skrzydła w dół, zaś obrót w lewo unoszenie skrzydła do góry. Przed ponownym założeniem osłony sprawdź, czy regulacja przyniosła zamierzony efekt.

Zdjęcie Jak regulować drzwi balkonowe na zimę? To już ostatni dzwonek / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Wieczorem postaw na parapecie. Uciążliwy problem zniknie

Jak zabezpieczyć drzwi balkonowe przed zimnem?

W górnej krawędzi skrzydła znajdują się natomiast rolki ryglujące, odpowiadające za siłę docisku. Tę, wraz z nadejściem zimy, należy zwiększyć. Rolka ryglująca to podłużna szpara, z której wystaje metalowa rolka z otworem na klucz imbusowy.

Teraz wystarczy przekręcić klucz o 90 stopni w prawą lub lewą stronę, zmniejszając lub zwiększając docisk do ościeżnicy. Zimą zależy nam na tym, aby rolki znalazły się jak najbliżej uszczelki, dlatego też śrubę przekręcamy w prawo.

Po zakończonej pracy nie zapomnij o konserwacji. Chcąc zminimalizować ryzyko skrzypienia lub obcierania drzwi o elementy ramy warto nasmarować okucia przeznaczonym do tego celu olejem silikonowym. Taki zabieg, powtarzany systematycznie, pozwoli zachować metalowe elementy w dobrym stanie przez długi czas.

Zobacz również: Jeden błąd i szyba rozpadnie się w drobny mak. Uważaj przed świętami