Oto co monstera chce ci przekazać. Zmiany są nieodwracalne

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Monstera od kilku lat bije rekordy popularności i nic dziwnego, że tak wiele okazów znajduje się w naszych domach. Co wyróżnia akurat tę roślinę wśród innych? Ogromne, dekoracyjne liście. Oczywiście, obiektem pożądania są atrakcyjne dziury, ale obok nich pojawiają się także plamy. Przebarwienia na liściach monstery świadczą o problemach z pielęgnacją, których można uniknąć.

Duża monstera z charakterystycznie powycinanymi liśćmi
Na liściach monstery są plamy? Uważaj, bo może jej grozić zamieranie

Plamy na liściach monstery: wołanie o pomoc

Trzeba powiedzieć jedno. Niezależnie od przyczyn, plamy na monsterze są nieodwracalne. Nie znikną ani samoistnie, ani nie ma środków, aby je zniwelować. W większości przypadków taka zmiana pozostanie z rośliną na zawsze, ale może być również tak, że monstera samodzielnie doprowadzi do jej uschnięcia, co pomaga usunięcie.

Niezależnie od tego, trzeba poznać przyczyny pojawiania się plam na liściach monstery, ponieważ powinna nam się wtedy zapalić nie tylko lampka ostrzegawcza, ale musimy podjąć zdecydowane kroki.

    Poznaj plamy na liściach monstery

    Czy plamy na liściach monstery powinny nas martwić?
    Czy plamy na liściach monstery powinny nas martwić?

    Zazwyczaj można wyróżnić trzy rodzaje plam, które pojawiają się na liściach monstery:

    • żółte plamy - najczęściej obejmują sporą połać liścia i zaczynają tworzyć się na brzegu i sięgają do jego środka. To najczęściej znak, że nasza roślina jest przelana.
    • czarne plamy - punktowe czarne kropki o około centymetrowej średnicy mogą być wynikiem przeciągu. Jeśli się albo powiększają, albo pojawia się ich więcej, to znak, że monsterę zaatakował grzyb.
    • brązowe plamki - zazwyczaj ulokowane na brzegach liścia. Oznaczają, że monstera ma zbyt sucho.

    Jak radzić sobie z plamami na liściach monstery?

    Czarne plamy na monsterze? Działaj zdecydowanie
    Czarne plamy na monsterze? Działaj zdecydowanie

    Jakie działania podjąć, kiedy widzimy plamy na liściach monstery? Wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna ich powstania.

    Jeśli roślina została przelana, to koniecznie trzeba zaprzestać podlewania. Monsterę trzeba przesuszyć, aby pozbyć się wilgoci w bryle korzeniowej. Można także wyjąć całą roślinę z doniczki i sprawdzić stan korzeni: jeśli są zniszczone i czuć od nich zapach zgnilizny, trzeba je usunąć i zastosować środek grzybobójczy.

    Czarne plamy z kolei trzeba monitorować. Monsterę wypada przestawić w takie miejsce, gdzie nie będzie przypadkowych podmuchów powietrza. Co więcej, gdy podejrzewamy chorobę grzybową, zainfekowany liść trzeba natychmiast odciąć, wyrzucić, odseparować od innych roślin oraz zastosować zapobiegawczo środek grzybobójczy.

    Jeśli przypuszczamy, że monstera ma za sucho, ponieważ ma brązowe plamy, to monstera wymaga większej wilgotności powietrza. Zazwyczaj pomaga przestawienie jej z daleka od źródeł ciepła, a także częstsze zraszanie.

      Jak pielęgnować monsterę?

      Dlaczego monstera żółknie? Lepiej działać od razu
      Dlaczego monstera żółknie? Lepiej działać od razu

      Powstania plam na liściach monstery można zapobiec. W jaki sposób? Wystarczy zapewnić roślinie odpowiednie warunki. Przede wszystkim ustawić ją w jasnym miejscu, ale nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą porażać liście monstery. Poza tym roślina lubi wilgotne miejsca, dlatego zraszanie jest bardzo pomocne, zarówno w sezonie zimowym (kiedy są włączone kaloryfery), jak i latem.

      Co z podlewaniem? Monstera nie musi być podlewana często, ponieważ roślina nie przepada za nadmierną wilgocią w bryle korzeniowej. Jak często ją nawadniać? Raz w tygodniu niewielka ilość wody wystarczy, a zimą można ograniczyć nawet do codwutygodniowego podlewania. Równocześnie monsterze przyda się częste zraszani liści.

        Najnowsze