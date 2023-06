Naklejki z numerami na owocach. Wiesz, co oznaczają?

Pięć domowych sposobów na pozbycie się chwastów i mchu z kostki brukowej

Ta czynność podczas grillowania spędza wszystkim sen z powiek. A wystarczy jedno warzywo

Rozsyp cukier w kuchni i zgaś światło. Po kilku godzinach dowiesz się, co mieszka w szafkach

Spożywanie surowych warzyw i owoców to zdrowy nawyk, który powinien być rozwijany u człowieka od najmłodszych lat życia. W takiej postaci są najbardziej wartościowe - mają mnóstwo witamin i mikroelementów, błonnika, antyoksydantów i innych cennych składników. Okazuje się jednak, że w jedzenie tego typu produktów nie zawsze jest bezpieczne. Przed spożyciem należy je właściwie przygotować poprzez usuniecie z nich szkodliwych, chorobotwórczych mikroorganizmów.

Zobacz też: Dlaczego mycie owoców i warzyw samą wodą nie wystarcza?

Reklama

Czym grozi jedzenie nieumytych owoców i warzyw?

W środowisko naturalnym, jak i tym przekształcone przez człowieka krąży masa drobnoustrojów - również tych chorobotwórczych. Między innymi z tego względu świeże warzywa i owoce noszą na swojej powierzchni lub we wnętrzu różne drobnoustroje. Mogły one dostać się tam podczas wzrostu, zbiorów, transportu lub przechowywania. Ponadto powszechne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które zabezpieczają je przez chorobami, szkodnikami, a także przedłużają ich trwałość mogą stanowić niebezpieczne dla zdrowia człowieka i być przyczyną zatruć pokarmowych. Na owocach czy warzywach znajdują się również niekiedy jaja pasożytów czy bakterie kołowe roznoszone przez zwierzęta i ludzi. Konieczne jest więc dokładnie mycie ich przed spożyciem - tyczy się to również tych, które wymagają obrania ze skórki.

Jak myć owoce i warzywa, by pozbyć się szkodliwych związków?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole wydała komunikat, w którym wyjaśnia jak powinno być się warzywa oraz owoce. Eksperci zalecają aby myć wszystkie warzywa i owoce pod bieżącą wodą - nie należy robić tego jedna szybko i pobieżnie. W celu zminimalizowania ilość baterii na tych produktach trzeba dodatkowo zastosować środek myjący. Ważne też, aby przed przystąpieniem do mycia warzy i owoców umyć dłonie mydłem i ciepłą wodą.

Zdjęcie Przed przystąpieniem do dezynfekcji warzyw i owoców należy umyć dłonie mydłem i wodą / 123RF/PICSEL

Czym można myć warzywa i owoce?

Eksperci wyodrębnili poszczególne rodzaje warzyw i owoców i wyjaśnili, jak powinno przebiegać ich czyszczenie wstępne oraz detergenty będą odpowiednie.

Twarde warzywa, takie jak: dynia, cukinia, marchew, korzeń pietruszki, seler, rzodkiew, kalarepa, buraki, ziemniaki należy wstępnie umyć pod bieżącą, chłodną wodą bez żadnych detergentów - dzięki temu pozbędziemy się wierzchnich zanieczyszczeń jak ziemia, piasek czy kurz oraz zredukujemy liczbę mikroorganizmów.

W przypadku warzy i owoców o regularnym kształcie jak np. jabłka, pomidory, ziemniaki, cytrusy, można zacząć od mycia ich pod strumieniem ciepłej wody, a dodatkowo warto użyć szczoteczki i odrobiną płynu do naczyń.

Warzywa trudne do umycia takie jak brokuł, sałata, kalafior, szpinak, jarmuż czy roszponka należy najpierw opłukać, a następnie umieścić w naczyniu z chłodną wodą na kilka minut.

Po myciu wstępnym warzywa i owoce można umyć specjalnymi, ekologicznym detergentami, które są dostępne w sprzedaży lub też zastosować w pełni naturalny, domowy preparat. Przyda się do tego woda, soda oczyszczona i ocet.

Jak przygotować preparat do mycia warzyw i owoców?

Do litra wody dodać pół szklanki octu. W powstałym roztworze moczyć warzywa i owoce przez kilka minut - zabieg ten pomoże je zdezynfekować. Przygotować kolejny płyn - w 1 litrze wody rozpuścić czubatą łyżkę sody oczyszczonej i następnie na około 2-3 minuty zanurzyć w nim owoce i warzywa Na koniec wystarczy opłukać je pod bieżącą wodą i pozostawić do osuszenia.

Zdjęcie Warzywa i owoce należy myć szczoteczką lub gąbką. Warto opłukać je ten w roztworze z sody i octu / 123RF/PICSEL

Kto szczególnie powinien unikać jedzenia niedomytych owoców i warzyw?

Nawet dokładnie mycie warzyw i owoców nie gwarantuje 100 procentowego uwolnienia ich od obecności drobnoustrojów. Ludzki układ odpornościowy na szczęście będzie w stanie poradzić sobie z takim problemem, jednak niektóre osoby powinny szczególnie dbać o higienę żywności. Tyczy się to przede wszystkim:

małych dzieci

osób starszych

osób z osłabioną odpornością

W niektórych przypadkach może okazać się, że lekarz zaleci wykluczenie z diety surowych warzyw i owoców na rzecz gotowanych, duszonych oraz pieczonych. Dzięki obróbce termicznej jesteśmy w stanie usunąć z żywności niemal wszystkie baterie oraz jaja pasożytów.