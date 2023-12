Oto czym grozi przegrzewanie mieszkań. Polacy robią to nagminnie

Przegrzewanie mieszkań zimą to u Polaków dość powszechny nawyk. Okazuje się, że aby mieć lepsze samopoczucie temperatura we wnętrzach powinna myć niższa, aniżeli sądzimy. Jeśli w mieszkaniu jest zbyt ciepło możemy często skarżyć się na zmęczenie czy problemy z koncentracją. Wiąże się to również oczywiście z wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główny Inspektorat Sanitarny zaapelował, aby nigdy więcej nie postępować w ten sposób.

Zdjęcie Ustawiaj grzejnik tak, aby temperatura w mieszkaniu nie odbiła się negatywnie na samopoczuciu / 123RF/PICSEL