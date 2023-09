Spis treści: 01 Jakie rośliny mogą zimować na balkonie?

Rośliny domowe, dla których balkon staje się "domem" na czas późnej wiosny i lata, w mieszkaniu czy domu powinny się znaleźć jeszcze nim zapanują pierwsze jesienne chłody. Te najbardziej delikatne najlepiej zabrać do środka już we wrześniu. Z kolei bardziej wytrzymałe - jeśli pogoda na to pozwoli, mogą poczekać nieco dłużej, bo do października.

Jeśli nie wyobrażamy sobie pustego balkonu jesienią, zamiast letnich kwiatów doniczkowych możemy wybrać wrzosy. Roślinę można posadzić w doniczce lub stworzyć z nich oryginalne kompozycje, wykorzystując do tego np. jarzębinę.

Jakie rośliny mogą zimować na balkonie?

Zdjęcie Niektóre kwiaty mogą zimować na balkonie. Są pewne warunki / 123RF/PICSEL

Oczywiście istnieje lista roślin, które mogą zimować na balkonie. Ważne jest jednak ich odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem. Przed pierwszymi przymrozkami należy obficie podlać rośliny, co odpowiednio nawilży glebę. Osłony należy założyć na wszystkie rośliny w pojemnikach, które spędzą zimę na zewnątrz. Mróz jest dla nich o wiele groźniejszy niż dla roślin, których korzenie sięgają głęboko w grunt. Chodzi o to, że ich korzenie są chronione jedynie ścianami skrzynki czy doniczki.

Najlepiej zacząć zabezpieczać rośliny wtedy, gdy pierwsze przymrozki będą trwały kilka dni z rzędu. Śledźmy prognozy pogody - rośliny powinniśmy obficie podlać przed pierwszymi przymrozkami. Dzięki temu dobrze nawilżymy glebę, a roślina nie będzie cierpieć z powodu niedostatku wody.

Jakie rośliny mogą zimować na balkonie? Oto niektóre z nich:

hortensje,

róże,

azalie,

barwinki,

liliowce,

trawy ozdobne,

rojniki,

bukszpany,

jałowce,

jodły,

ostrokrzewy,

tuje,

brzozy,

wierzby,

magnolie.

Jakie kwiaty nie mogą zimować na balkonie?

Jakie kwiaty lepiej zabrać z balkonu na zimę? Oto lista:

nagietek,

cynia,

aksamitka,

nasturcja,

niecierpek,

nasturcja,

szałwia,

bratek,

goździk brodaty,

stokrotka,

pelargonia,

surfinia,

fuksja,

begonia ogrodowa,

cytrusy,

oleandry,

palmy.

Kiedy zabrać kwiaty z balkonu? Oto kluczowy termin

Zdjęcie Niektóre rośliny z balkonu powinny zimować w pomieszczeniach / 123RF/PICSEL

Przed nadejściem zimy konieczne jest zabranie niektórych roślin z balkonu. Należy przenieść je do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. Najlepiej zrobić to, gdy tylko temperatura spadnie poniżej 5 st. Celsjusza. Nim zabierzemy je do domu, przytnijmy pędy i oberwijmy suche liście.

Rośliny, które nie mogą zimować na balkonie najlepiej umieścić w garażu, piwnicy czy klatce schodowej. Z pewnością nie nadaje się do tego wnętrze mieszkania czy domu, bo będzie im tu zbyt sucho i gorąco.

