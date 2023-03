Ozdobi mieszkanie lepiej niż storczyk. Amarylis to hit parapetów

Do polskich domów przybyły z Ameryki i Afryki Południowej. Mają długie, grube łodygi i mięsiste kwiaty o kształcie lejkowatych gwiazd, które kuszą intensywnymi kolorami. Amarylis i hippeastrum to rośliny, które Polacy coraz częściej zapraszają na swoje parapety. Co warto o nich wiedzieć?

Zdjęcie Amarylis kusi kolorami / 123RF/PICSEL