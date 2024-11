Pająk, który żyje z tobą w domu. Nie warto go zwalczać

W Polsce żyje co najmniej kilka gatunków kątników, które na przestrzeni czasu przystosowały się do życia w środowisku przekształconym przez człowieka. Jak mówi sama nazwa, kątnik domowy buduje pajęczynę w kątach domu i na niej kopuluje oraz poluje na ofiary.

Kątniki domowe rozwijają swoje pajęczyny w ciemnych miejscach - w piwnicach, garażach i na strychach. Nie oznacza to oczywiście, że nie natkniemy się na nie w kuchni czy łazience. Chętnie budują one bowiem kokony za meblami, pod sufitem czy za półkami z książkami. Preferują ciepłe i suche miejsca.

Choć kątnik domowy żyje w naszych domach i mieszkaniach, to boi się ludzi i gryzie tylko w obliczu dużego zagrożenia. Niestety, ugryzienie to jest bardzo bolesne, a w jego miejscu szybko pojawia się zaczerwienienie i swędzenie. Ślad ten utrzymywać się może nawet kilka dni. Ugryzienie kątnika może być groźne dla osób uczulonych na jad, więc zaraz po tym incydencie powinny one zgłosić się do lekarza. Kątniki domowe nie przenoszą za to żadnych chorób.