Przy dostatecznej oraz odpowiedniej pielęgnacji odpłaca się zielonymi, gęstymi liśćmi, a niekiedy nawet gigantycznymi rozmiarami. Co, jednak kiedy więdnie i brązowieje ? To znak, że nie poświęciliśmy jej należytej uwagi.

Paprotka rośnie najlepiej w pomieszczeniu, w którym termometr wskazuje ok. 20-25 st. C latem oraz ok. 18-20 st. C zimą. Narażona na przeciągi i ustawiona bezpośrednio nad źródłem ciepła momentalnie zmarnieje. Z takich miejsc należy więc szybko przestawić doniczkę.