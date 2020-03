Pięć powodów, by posiłki były ciepłe

Dietetycy i lekarze są zgodni, że główne posiłki nie powinny być ani za zimne, ani za gorące. Warto wiedzieć, dlaczego jest to takie istotne.

Zdjęcie Bardzo gorące posiłki są najczęściej niemal pozbawione cennych witamin /123RF/PICSEL

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia idealna temperatura spożywanych posiłków wynosi: 75°C dla zup i 63°C dla drugich dań (sprawdzimy to np. najprostszym termometrem do potraw, od 12 zł). Oto, dlaczego to ważne.

1. Są smaczniejsze. Zbyt wysoka lub za niska temperatura sprawia, że nie możemy w pełni odczuwać smaku potrawy, bo kubki smakowe źle reagują.

2. Sycą na dłużej. Zbyt zimne powodują, że organizm musi ogrzać potrawy, co powoduje utratę kalorii i uczucie niedosytu. Częściej więc sięgasz po jedzenie. Możesz przytyć.

3. Nie niszczą śluzówki. Zbyt gorące potrawy podrażniają błonę śluzową jamy ustnej, przełyku, a także żołądka. Mogą powstawać nadżerki, co jest szczególnie niekorzystne dla chorych na wrzody żołądka.

4. Nie tracą witamin. Bardzo gorące posiłki są najczęściej niemal pozbawione cennych witamin.

5. Nie niszczą zębów. Zarówno zbyt wysokie, jak i bardzo niskie temperatury źle wpływają na szkliwo. Pojawia się wówczas nadwrażliwość zębów.