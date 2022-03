Pięć sprawdzonych sposobów na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z kuchni

Porady

Dołącz do nas:

Kuchnia to miejsce pełne zapachów. Aromat świeżo zaparzonej kawy, pieczonego domowego ciasta czy ziół to dopiero początek prawdziwej gamy wrażeń węchowych. Niestety nie zawsze są to aż tak przyjemne aromaty. Z kuchnią kojarzy nam się również nieprzyjemny zapach wydobywający się z lodówki, kosza na śmieci czy zmywarki. Jak sobie z nimi poradzić? Oto sprawdzone sposoby!

Zdjęcie Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie nieprzyjemnych zapachów w kuchni jest jej systematyczne sprzątanie / 123RF/PICSEL