Tabletki do zmywarki wykonują brudną robotę. I to dosłownie. Większość z nas kojarzy je jednak wyłącznie ze zmywaniem naczyń. To błąd. Możemy je bowiem wykorzystać w naszych domach na wiele sposobów. Do czego? Podpowiadamy!

Nietypowe zastosowanie tabletek do zmywarki: Brudne termosy

Tabletka do zmywarki świetnie rozprawi się z tymi nawet najmocniej zabrudzonymi termosami na kawę lub herbatę. Wystarczy wrzucić jedną tabletkę do brudnego naczynia i zalać ją wrzątkiem. Następnie dokładnie zakręcić i odczekać około 12 godzin. Termos będzie lśnił jak nowy!

Nietypowe zastosowanie tabletek do zmywarki: Brudne ściany

Zdjęcie Tabletki do zmywarki przydadzą się podczas czyszczenia ścian / 123RF/PICSEL

Flamastry, kredki i długopisy. Wyobraźnia dzieci nie zna granic. A często zdarza się, że dają one upust swojej artystycznej duszy właśnie na ścianach naszego mieszkania. Wydaje ci się, że z brudną ścianą nic nie da się już zrobić? Nic bardziej mylnego! Po raz kolejny pomoże tabletka do zmywarki. Wystarczy jedną rozpuścić w 3,5 litra ciepłej wody i nanieść na szmatkę. W ten sposób usuniemy wszelkie zabrudzenia.

Nietypowe zastosowanie tabletek do zmywarki: Brudne stoły i krzesła

Wraz z nadejściem lata na powrót zapragniemy spędzać czas na świeżym powietrzu, w towarzystwie najbliższych. Po weekendowym grillowaniu przyjdzie jednak czas na sprzątanie. Jak poradzić sobie z zabrudzonymi i zatłuszczonymi stołami i krzesłami? Nic trudnego!

Kapsułkę do zmywarki wystarczy wrzucić do gorącej wody i poczekać, aż się rozpuści. Następnie dokładnie wyszorować i ... gotowe!

Nietypowe zastosowanie tabletek do zmywarki: Ścierki kuchenne

Tabletek do zmywarki powinniśmy używać także do ... prania. Ścierki kuchenne wyprane wraz z kostką do zmywarki, koniecznie bez dodatku płynu do płukania, będą doskonale wchłaniać wodę, a dodatkowo mocno pachnieć świeżością.

Kapsułka do zmywarki świetnie poradzi sobie również z odbarwieniem świeżo zabarwionego prania. Wystarczy wrzucić zafarbowane ubrania wraz z tabletką do pralki. W ten sposób uratujesz swoje rzeczy.

Nietypowe zastosowanie tabletek do zmywarki: Przypalony garnek

Tabletka do zmywarki rozprawi się także z przypalonym garnkiem. Wystarczy zalać go wodą i rozpuścić w niej kostkę. Następnie zagrzać w niskiej temperaturze przez około minutę. Roztwór wylać. Teraz bez wysiłku można usunąć zabrudzenie.

Z pomocą kapsułki do zmywarki wyczyścimy także przypalone naczynie żaroodporne. Należy zalać je gorącą wodą, a następnie umieścić w nim tabletkę. Ostawić na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Tak przygotowana mikstura powinna poradzić sobie nawet z największymi zabrudzeniami.

