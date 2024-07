Nawłoć kanadyjska jest wieloletnią byliną, należącą do rodziny astrowatych, która naturalnie występuje w Ameryce Północnej. Pierwszy raz w Europie nawłoć kanadyjska pojawiła się w XVIII wieku, natomiast do Polski przybyła w II połowie XIX. Pierwsze jej skupiska odkryto w okolicach Krakowa i Lublina w 1872 roku. Do dzisiaj Małopolska i Lubelszczyzna to miejsca, w których występuje najczęściej. Początkowo doceniano ją za piękny wygląd, przez co stosowana była w przydomowych ogrodach. Zachwycali się nią nawet poeci, a Czesław Niemen śpiewał, że "mimozami jesień się rozpoczyna".