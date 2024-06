Pachira wodna to tropikalne drzewo z rodziny wełniakowatych, które pochodzi z Meksyku. Charakteryzuje się wydrążonym, twardym pniem, który rozszerza się ku dołowi i ma zdolność magazynowania wody. Górna część pnia jest węższa, a ze szczytu wyrastają błyszczące, długoogonkowe, intensywnie zielone liście. Liście i kora pachiry mają właściwości lecznicze - w medycynie naturalnej kora jest wykorzystywana do leczenia bólów żołądka i gardła. W naturalnych warunkach pachira wodna tworzy piękne, duże, żółtoczerwone kwiaty pachnące wanilią , które otwierają się w nocy i zamykają w ciągu dnia. Owoce pachiry są duże, owalne i podłużne, początkowo zielone, a z czasem stają się brązowe. Wewnątrz znajdują się nasiona, znane jako orzechy saba, które można spożywać na surowo, po ugotowaniu lub pieczeniu. Niestety, w warunkach domowych pachira wodna nie zakwita i nie owocuje.

Pachira wodna doskonale radzi sobie w naszych mieszkaniach. Najlepsza temperatura uprawy to 23-25 st. C. wiosną i latem oraz nieco niższa, ale nie spadająca poniżej 16 st. C. zimą.



Drzewko wymaga bardzo jasnego stanowiska, ale nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zimą należy unikać przeciągów i umieszczać doniczkę z dala od urządzeń grzewczych.



Ziemia do uprawy pachiry powinna być przepuszczalna, świetnie sprawdzi się mieszanka piasku, liści i ziemi darniowej w stosunku 1:1:1. Można także użyć gotowej ziemi dla dracen i palm. Ważne jest, aby na dnie donicy umieścić warstwę drenażu, ponieważ pachira nie toleruje stojącej wody.