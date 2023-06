Spis treści: 01 Jaką glebę lubi rudbekia?

02 Jak pielęgnować rudbekię?

03 Jakie towarzystwo lubi rudbekia?

04 Jak rozmnażać rudbekię? Bardziej odżywczy od bobu i soczewicy. Polacy od niego stronią, a to prawdziwa bomba zdrowia

Rozgnieć, zalej wodą i spryskaj usychające tuje. W mig rozprawisz się ze szkodnikami

Prosty trik robi furorę. Zawieś w oknie worek z wodą. Muchy uciekną w popłochu

Jak poradzić sobie z suszą w ogrodzie? O tym musisz pamiętać

Rudbekia należy do rodziny astrowatych. Należy do niej około 30 gatunków, wśród nich znajdują się zarówno rośliny jednoroczne, dwuletnie, jak i wieloletnie. Rudbekia osiąga od 80 do nawet 100 cm wysokości (w zależności od gatunku), a kwitnie od lipca do jesieni.

W Polsce w stanie dzikim możemy spotkać jej dwa gatunki, które rozprzestrzeniły się dość szybko z upraw ogrodowych. To rudbekia naga i rudbekia owłosiona. Natomiast w ogrodach możemy spotkać głownie rudbekię błyskotliwą.

Rudbekie to rośliny bardzo lubiane przez ogrodników i chętnie sadzone na działkach i w przydomowych ogródkach. Ich pędy są sztywne, wyprostowane i tworzą kępy. Zachwycają ślicznymi, dużymi kwiatami. Kwiatostany mają postać koszyczków. Ich wnętrze jest wypukłe i może przybierać barwę od zielonej, przez brązową, do prawie czarnej. Środek otaczają duże, podłużne kwiaty języczkowe, które najczęściej mają żółty kolor.

Reklama

Zdjęcie Rudbekia zachwyca pięknymi kwiatami. / 123RF/PICSEL

Dodatkowo nawet początkujący ogrodnicy czy działkowcy sobie z nimi poradzą. To rośliny bardzo łatwe w uprawie, dobrze znoszą różne warunki atmosferyczne, a ich żółte kwiaty pięknie ożywiają otoczenie. Nadają się także do wazonu, ponieważ długo utrzymują w nim świeżość.

Jaką glebę lubi rudbekia?

Rudbekie dobrze czują się, kiedy mają dobrze przepuszczalną i żyzną ziemię. Najlepiej rosną, kiedy maja zapewniony stały poziom wilgoci. Powinniśmy je sadzić w słonecznych miejscach, ale poradzą sobie także w półcieniu. Rudbekie należy nawozić głownie w czasie zawiązywania pąków kwiatowych oraz latem. Służą do tego gotowe wieloskładnikowe nawozy mineralne, które można kupić w każdym ogrodniczym sklepie. Warto ziemię wzbogacić także kompostem.

Rośliny "dokarmiamy" co kilka tygodni aż do końca sierpnia.

Jak pielęgnować rudbekię?

Roślina nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego też warto na nią postawić w swoim ogrodzie. Nie atakują jej szkodniki i jest odporna na mróz, tym samym nie musimy jej okrywać na zimę. Jednak gatunki wieloletnie przed zimą należy przyciąć tuż nad ziemią. Warto także regularnie ucinać przekwitłe kwiatostany. Pobudzi to roślinę do dalszego wzrostu i wytwarzania kolejnych kwiatów.

Jakie towarzystwo lubi rudbekia?

Rudbekia lubi słońce, także trzeba dobrać do niej kwiaty, które także lubią nasłonecznione miejsca. Tu sprawdzą się m.in. przetaczniki i jeżówki.

Jak rozmnażać rudbekię?

Można to zrobić na dwa sposoby. Na wiosnę możemy wysiać nasiona, które zebraliśmy z uschniętych kwiatów (przechowujemy je przez zimę w suchym i chłodnym miejscu). Drugim sposobem jest rozdzielenie kępy dużej rośliny. Ostrym narzędziem oddzielamy fragment rośliny pamiętając, że musi mieć zarówno sporo korzeni jak i kilka rozwiniętych pędów. Tak odseparowaną kępę wsadzamy w uprzednio przygotowane miejsce w naszym ogrodzie.