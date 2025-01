Piękny zamiennik gwiazdy betlejemskiej. Jak go pielęgnować?

Amarylis, nazywany też często zamiennikiem gwiazdy betlejemskiej to kwiat będący popularną ozdobą domu w zimie, szczególnie w święta Bożego Narodzenia. Choć nie jest bardzo wymagający, to ma swoje potrzeby i należy pielęgnować go z uwagą. Czym i jak podlewać amarylisa, by odpłacił się nam pięknym wyglądem?