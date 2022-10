Spis treści: 01 Te zachowania psa nie są zabawne. Zwróć na nie uwagę

02 Pies przyciska głowę do ściany. Co to oznacza?

03 Inne objawy bólu u psa. Ich również nie lekceważ

Te zachowania psa nie są zabawne. Zwróć na nie uwagę

Czym są sygnały uspokajające u psa? To może zapobiec tragedii

To niesamowita umiejętność psów. Nie każdy właściciel o tym wie

To zachowanie psów denerwuje właścicieli. Może pomóc bardzo drobna zmiana

Jak nie wybierać psa? Tak wyrządzisz krzywdę sobie i psu Psy potrafią porozumiewać się z człowiekiem mimo braku zdolności mówienia. Przez lata właściciele nauczyli się odczytywać mowę ciała swoich czworonożnych przyjaciół, a nauka komend ułatwiła komunikację międzygatunkową. Jednak wciąż niekiedy człowiek może mylnie interpretować zachowania zwierząt, a niektóre z nich odbierać jako zabawne, kiedy takimi nie są. Z pewnością zachowaniami, które nie powinny wywoływać w nas śmiechu, są te mające swoje źródło w lęku, stresie, frustracji oraz bólu zwierzęcia.

Pies przyciska głowę do ściany. Co to oznacza?

Zdjęcie Zwierzę, decydując się na przybranie takiej postawy, daje nam jasny sygnał, że coś dzieje się z nim niedobrego / 123RF/PICSEL

Jednym z takich sygnałów, które powinny zaniepokoić właściciela, jest pozycja psa, w której zwierzę siedzi przodem do ściany i przyciska do niej czoło. Pozycja wygląda, jakby pies został postawiony "za karę do kąta", ale absolutnie nie ma w niej nic zabawnego.

Zobacz także: Alergia pokarmowa u psa. Jak pomóc naszemu pupilowi?

Zwierzę, decydując się na przybranie takiej postawy, daje nam jasny sygnał, że coś dzieje się z nim niedobrego. Okazuje się, że pies, przyciskając głowę do ściany, stara się zmniejszyć intensywny ból, który w tym momencie odczuwa.

Reklama

Dalszą diagnozę rodzaju bólu i jego źródła powinien niezwłocznie przeprowadzić weterynarz, więc gdy tylko zobaczymy psa w takiej pozycji, musimy natychmiast udać się z nim do lekarza.

Inne objawy bólu u psa. Ich również nie lekceważ

Zdjęcie Brak szybkiej reakcji na problemy zdrowotne psa może zakończyć się tragicznie / 123RF/PICSEL

Pies niestety nie powie i nie pokaże nam dokładnie, gdzie odczuwa ból. Jednak są sposoby, by rozpoznać zły stan naszego czworonoga.

Oznakami dolegliwości bólowych psa mogą być:

Apatia

Brak apetytu

Brak picia wody

Nieposłuszeństwo

Pozostawanie przez dłuższy czas w bezruchu

Nienaturalne pozycje ciała

Brak aktywności na spacerze

Przejawianie agresji, gdy wcześniej nie występowała ona u psa

Zmiany w kale

Wymioty

Każdą, nawet najmniejszą zmianę w zachowaniu psa, która nas niepokoi, powinniśmy konsultować z lekarzem weterynarii. Niekiedy potrzebna jest dogłębniejsza diagnostyka, by dotrzeć do źródła problemu, bo psy często potrafią tygodniami nie dać po sobie poznać, że coś im dolega.

Niekoniecznie musimy czekać na wycie psa i ostrzejsze objawy jak wymioty, czy biegunka, by udać się po specjalistyczną pomoc. Niekiedy wystarczy brak apetytu lub ospałość na spacerze, by zasięgnąć fachowej porady w gabinecie weterynaryjnym. Lepiej zawsze zapobiegać lub wykryć problem na niezwykle wczesnym etapie, niż leczyć.

Zobacz również: Psy miłosierdzia. Ginęły ratując ludzkie życie