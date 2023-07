Letnia odżywka do tui. Zielony płot wyrośnie w mgnieniu oka

Dlaczego picie wody jest konieczne?

Nawadnianie organizmu jest niezwykle istotne przez cały rok, jednak to właśnie latem występuję zwiększone zapotrzebowanie na wodę i elektrolity. Częstsze spacery, jazda na rowerze, czy inne aktywności, a przede wszystkim upały sprawiają, że powinny być one regularnie uzupełniane. Specjaliście ds. żywienia odradzają sięganie po kolorowe napoje, soki, energetyki czy co gorsza alkohol, a zalecają przede wszystkim picie wody - w okresie letnim powinno się jej dostarczać około 3-4 litry każdego dnia. W upalne dni warto również spożywać duże ilości bogatych w wodę owoców i warzyw.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, woda jest składnikiem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Bierze udział w transporcie tlenu, składników odżywczych i inne ważne substancji w krwi

Jest potrzebna do utrzymania prawidłowej temperatury ciała, a także konieczna do wydalania zbędnych produktów przemiany materii

Stanowi ochronę dla mózgu, gałek ocznych, płodu oraz rdzenia kręgowego

Co pić latem oprócz wody?

Zdjęcie Nie można zapominać o nawadnianiu organizmu / 123RF/PICSEL

Oprócz zwykłej wody z kranu, źródlanej czy mineralnej, podczas upałów warto spożywać także napoje izotoniczne, mające na celu dodatkowe nawodnienie organizmu. Polecane są one szczególnie tym, które intensywnie się pocą - sportowcom i osobom aktywnym fizycznie.

Co to jest napój izotoniczny?

Napój izotoniczny to płyn na bazie wody z dodatkami, które pomagają jeszcze lepiej uzupełnić elektrolity w organizmie. Jego tzw. osmolalność - czyli stężenie rozpuszczonych w wodzie substancji - jest zbliżona do płynów ustrojowych człowieka. Izotonik doskonale nawadnia, bo zawiera składniki, które człowiek traci podczas intensywnego pocenia się - węglowodany oraz sód. Ponadto w napoju tym znajdziemy też potas, wapń i magnez.

Zdjęcie Napoje izotoniczne poleca pić się szczególnie osobom aktywnym fizycznie / 123RF/PICSEL

Jaki izotonik będzie najlepszy?

Najlepszym wyborem wśród izotoników będą te, które w składzie nie posiadają sztucznych dodatków - barwników, konserwantów czy substancji słodzących. W sklepowym asortymencie trudno o takie napoje, dlatego "eliksir" intensywnie nawadniający najlepiej przygotować samodzielnie. Jest to dziecinnie proste, a składniki tanie.

Jak zrobić zdrowy napój izotoniczny?

Do przygotowania domowego napoju izotonicznego potrzebne będą tylko trzy składniki.

Składniki 1000 ml wody,

30-60 g miodu

1-1,5 g soli kuchennej,

W celu sporządzenia izotonika wystarczy połączyć ze sobą wszystkie składniki. Aby miód i sól lepiej się rozpuściły można umieścić je najpierw ciepłej, ale nie gorącej wodzie. Dla lepszego, bardziej orzeźwiającego smaku warto też dodać plasterki cytryny, kilka listków mięty i 3-4 kostki lodu.

Należy jednak pamiętać, że z izotonikami nie można przesadzać. Ich częste, regularne spożywanie może doprowadzić do tego, że organizm otrzymywał będzie za dużo soli i cukrów prostych - stąd niedaleko droga do nadwagi i otyłości. Izotoniki poleca się włączać do diety wtedy, gdy występuje zwiększone zapotrzebowanie na wodę i elektrolity - np. po intensywnym biegu, jeździe na rowerze czy uprawnianiu innych sportów.