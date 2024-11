Jeżeli w sezonie jesienno-zimowym często chorujemy, na liście naturalnych sprzymierzeńców w walce z infekcjami dobrze jest umieścić niektóre zioła. Nawet w przypadku trwającej infekcji pomogą szybciej się z nią uporać. Oto trójka do zadań specjalnych.

W ostatnich latach zyskał na popularności. Czystek to zioło, którego prozdrowotne właściwości były znane już od wieków. Zawiera wiele cennych substancji ważnych w profilaktyce różnych schorzeń. Słynie przede wszystkim jako roślina wzmacniająca odporność. Niewielki krzew naturalnie występuje wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego, a najbardziej cenione są właściwości czystka siwego (Cistus incanus).

Czystek to źródło naturalnych antyoksydantów. Chodzi o polifenole, które neutralizują wolne rodniki. Roślina zawiera aktywne składniki, które zabezpieczają organizm przed niszczeniem komórek, opóźniają procesy ich starzenia. Zawarte w niej antyoksydanty podnoszą odporność - wzmacniają układ odpornościowy, wspierają naturalne siły organizmu w czasie osłabienia. Dodatkowo, polifenole blokują też rozwój stanów zapalnych w organizmie.

W czasie przeziębienia picie herbatki z czystka może poprawić samopoczucie i nieco przyspieszyć powrót do zdrowia. Czystek możemy pić 2-3 razy dziennie.

Codziennie pijmy herbatkę z czystka – to ziółko, które jest bardzo lubiane przez układ odpornościowy 123RF/PICSEL

Zapomniana skarbnica witaminy C. Dzika róża z pewnością pomoże we wzmocnieniu odporności. Niektóre polskie odmiany zawierają aż 3000 mg w 100 g napoju. To o wiele większa dawka niż ta zawarta w owocach cytrusowych. Napar z dzikiej róży warto pić zwłaszcza jesienią i zimą, ponieważ pomoże złagodzić ból gardła i inne objawy przeziębienia, które nam doskwierają.