Cenne dla zdrowia właściwości w złotym mleku to przede wszystkim sprawka kurkumy. Jest ceniona za działające przeciwzapalnie, antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwutleniająco kurkuminoidy . Złota przyprawa znajduje również zastosowanie w przypadku chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych czy w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Co więcej, działa łagodząco w przypadku niestrawności, pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi.

Napój najlepiej stosować przez określony czas, ponieważ liczne przyprawy mogą podrażniać błonę śluzową żołądka. Dlatego też ostrożność powinny zachować osoby borykające się z wrzodami czy zapaleniem błony śluzowej żołądka. Kurkuma może wchodzić w reakcje z lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwpłytkowymi. Konsekwencją może być większe ryzyko krwawienia. Oczywistym przeciwwskazaniem jest również alergia na kurkumę czy inny składnik napoju. Kobiety w ciąży lub w okresie karmienia powinny zapytać lekarza, czy nie istnieją przeciwwskazania do wprowadzenia napoju do diety.

Podgrzej mleko na średnim ogniu. Dodaj kurkumę, cynamon i czarny pieprz. Mieszaj miksturę do momentu połączenia składników. Mieszaj mleko od czasu do czasu, by nie doprowadzić do wrzenia. Zdejmij garnek z ognia. Na koniec możesz dodać miód do smaku. Pij napój na ciepło.