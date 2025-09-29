Spis treści: Zielona kawa - właściwości Zielona kawa skutecznie wspomaga odchudzanie? Jak przygotować napar z zielonej kawy?

Zielona kawa - właściwości

Zielona kawa to tak naprawdę surowe ziarna kawy, które nie zostały poddane obróbce termicznej w postaci prażenia. Wiele źródeł wskazuje, że dzięki temu zielona kawa zachowuje szereg cennych dla zdrowia składników i ma mniej intensywny smak, niż kawa czarna.

Ziarna kawy zielonej zawierają niemal tyle samo kofeiny, co ziarna poddane prażeniu, zatem charakteryzuje się działaniem pobudzającym. Warto podkreślić, że zielone ziarna kawy zawiera w sobie ważny składnik prozdrowotny, jakim jest kwas chlorogenowy, który niestety jest w znaczących ilościach utracany podczas wypalania kawy. Kwas chlorogenowy m.in. bierze udział w procesie neutralizowania wolnych rodników i działa przeciwzapalnie.

Natomiast występujący w zielonej kawie kwas kawoilochinowy pozytywnie wpływa na ciśnienie tętnicze.

Ziarna zielonej kawy to bardzo dobre źródło witamin:

z grupy B: B: B1, B2, B5, B9, B12

witaminy C

witaminy E

Ponadto ziarna zawierają takie minerały jak:

wapń

potas

sód

żelazo

fosfor

cynk i miedź

Zielona kawa może działać moczopędnie i wspierać naturalne procesy oczyszczania i detoksykacji organizmu, usuwając z niego m.in. metale ciężkie. Ponadto picie zielonej kawy zwiększa wydajność i wytrzymałość organizmu np. podczas treningów oraz zwalcza zmęczenie, a to za sprawą zawartej w niej kofeinie.

Smak zielonej kawy różni się od kawy czarnej. Kawa zielona jest łagodniejsza, bardziej cierpka, lekko kwaskowata i może przypominać w smaku zieloną herbatę.

Zielone ziarna kawy zawierają wiele cennych substancji odżywczych pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Zielona kawa skutecznie wspomaga odchudzanie?

Picie zielonej kawy wspomaga metabolizm, co może wpływać na procesy związane z odchudzaniem. Jednak wiele osób przypisuje zielonej kawie magiczne działanie w kontekście walki o upragnioną sylwetkę.

Dietetyk dr Bartek Kulczyński, który na platformie YouTube prowadzi popularny kanał na temat zdrowego odżywiania, uważa, że związki obecne w zielonej kawie rzeczywiście mogą wspomagać proces odchudzania. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że hamują one odkładanie się trójglicerydów w wątrobie oraz wpływają na aktywność pewnych genów związanych z zahamowaniem rozwoju i spalaniem tkanki tłuszczowej.

Ekspert opiera się jednak na wielu pracach naukowych, które wskazują, że zielona kawa nie jest aż tak dużym wspomagaczem w odchudzaniu, jak na pozór mogłoby się wydawać.

"Badacze wykazali, że regularne spożywanie zielonej kawy może przyczynić się do utraty masy ciała na poziomie około pół kilograma w ciągu miesiąca. Osobiście uważam, że nie jest to zbyt dobry wynik, a tym bardziej jestem zdania, że pisanie i mówienie, czy wręcz wmawianie ludziom, że zielona kawa jest cudownym specyfikiem na odchudzanie, jest grubą przesadą" - mówi w swoim filmie dr Bartek Kulczyński.

Dr Kulczyński dodaje, że nie można zaprzeczyć temu, że zielona kawa ma pewien korzystny wpływ na redukcję masy ciała i można ten fakt traktować jako niewielki, ale dodatkowy atut takiego napoju.

Jak przygotować napar z zielonej kawy?

Należy pamiętać, że ziarna zielonej kawy są twardsze niż ziarna kawy palonej, dlatego należy ją dokładnie zmielić lub kupić już gotową, zieloną kawę.

Następnie do filiżanki powinniśmy wsypać ok. 10 g takiej kawy i zalać ją wodą o temperaturze 85-90 st. C, dzięki czemu nie utracimy cennych właściwości kawy. Taki napar powinniśmy zaparzać przez ok. 5-10 minut.

