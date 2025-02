Ocet jabłkowy charakteryzuje się działaniem hipoglikemizującym, co oznacza, że regularne spożywanie tego produktu może przyczyniać się do obniżenia poziomu cukru we krwi, co zostało udowodnione w badaniach naukowych. "To szczególnie ważne w przypadku osób cierpiących na cukrzycę typu drugiego, insulinooporność i osób w stanie przedcukrzycowym" - dodaje dr Kulczyński.