Sok z czarnego bzu to prawdziwa skarbnica witaminy A, C, K, witamin z grupy B, kwasów fenolowych, flawonoli (w tym kwercetyny, kemferolu i izoramnetyny) o działaniu przeciwutleniającym . Tym samym to naturalny eliksir wspomagający działanie układu odpornościowego i mózgu. Ma również korzystny wpływ na wzmocnienie kości i zdrowy wygląd włosów, skóry i paznokci.

Testy kliniczne przeprowadzone po zakończeniu badań wykazały, że uczestnicy spożywający sok z czarnego bzu mieli znacznie zwiększoną ilość pożytecznych bakterii jelitowych takich jak np. Firmicutes i Actinobacteria. Z drugiej strony okazało się, że równocześnie spadła ilość bakterii szkodliwych (Bacteroidetes). Korzystny wpływ na mikrobiom jelitowy to nie koniec, ponieważ poprawie uległ również metabolizm.



Regularne picie soku z czarnego bzu obniżyło poziom glukozy we krwi uczestników o 24 proc., eksperci odnotowali też 9 proc. spadek poziomu insuliny. Wyniki badań wykazały, że sok z czarnego bzu może poprawiać zdolność organizmu do spalania tłuszczu. Uczestnicy pijący sok spalili o 27 proc. więcej tłuszczu podczas aktywności fizycznej, jak i w stanie spoczynku, co może pomóc w lepszej regulacji masy ciała.