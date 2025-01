Trening na schodach - co daje? To nie tylko spalanie kalorii

Wchodzenie po schodach to niezwykle efektywne ćwiczenie aerobowe, które angażuje wiele grup mięśniowych, takich jak pośladki, uda i łydki. Dzięki temu nie tylko poprawia wygląd sylwetki, ale także wzmacnia kości, zwiększając ich gęstość i chroniąc przed osteoporozą. Według ekspertów każdy krok w górę wymaga pokonania siły grawitacji, co sprawia, że wchodzenie po schodach jest bardziej wymagające energetycznie niż spacer po płaskim terenie. Na przykład osoba ważąca 68 kg spala podczas takiego treningu około 544 kcal na godzinę - to ponad dwa razy więcej niż podczas zwykłego spaceru.