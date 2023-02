Pogromca żółtych plam pod pachami. Nałóż i wetrzyj ściereczką na 15 minut. Zaskakujący efekt!

Zdjęcie Trudne do usunięcia plamy to nie powód do rozpaczy. Istnieje kilka sposobów na pozbycie się ich /123RF/PICSEL

Poplamienie odświętnego obrusu, ulubionej bluzki czy dywanu może się zdarzyć każdemu. Ważne, by nie tracić głowy i szybko przystąpić do usunięcia zabrudzeń. W większości przypadków wystarczy kilka tanich składników, które można znaleźć w niemal każdym domu.

Trudne plamy to nie koniec świata. Jak usunąć plamy z oleju?

Tłuste plamy powstające na skutek zabrudzenia tkaniny olejem, masłem, sosem do potraw, smarem, balsamem do ciała lub innego rodzaju oleistymi substancjami uchodzą za wyjątkowo trudne do usunięcia. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na ich wywabienie.

Wbrew pozorom, chcąc się pozbyć tłustych plam, najlepiej unikać wody. Warto natomiast wykorzystać produkty użytku domowego, dostępne prawdopodobnie w każdej kuchni.

Skutecznym sposobem na usuwanie plam z oleju jest użycie płynu do naczyń. Zabrudzone miejsce należy posmarować płynem, zostawić na kilka minut do namoczenia, a następnie spłukać pod strumieniem zimnej wody. Jeśli plama wciąż jest widoczna, czynność trzeba powtórzyć.

Kolejnym, przynoszącym dobre rezultaty sposobem jest posypanie tłustej plamy solą i potarcie zabrudzenia. Następnie tkaninę należy na ok. 30 minut umieścić w ciepłej wodzie z detergentem do prania. Po tym czasie wypłukać i sprawdzić, czy plama zniknęła.

Tłuste zabrudzenia można również usuwać na sucho. Wystarczy posypać ją sodą oczyszczoną, a następnie umieścić na niej czystą kartkę i przyłożyć gorące żelazko. W ten sposób tłuszcz zostanie wyciągnięty z tkaniny i osadzi się na papierze. Jeśli zabrudzenie wyniknęło w głębsze warstwy materiału, konieczne może być kilkukrotne powtórzenie czynności.

Zdjęcie Tłuste plamy to nie lada wyzwanie dla ubrań. Można je wywabić kilkoma domowymi sposobami / 123RF/PICSEL

Jak usunąć plamy z krwi?

Zabrudzenia z krwi uchodzą za wyjątkowo trudne do wywabienia. Krew ma bardzo intensywny, czerwony kolor, a do togo potrafi wniknąć w głębokie warstwy tkaniny. Okazuje się jednak, że świeże plamy z krwi bardzo łatwo usunąć. Wystarczy umieścić materiał pod strumieniem zimnej wody i poczekać, że zniknie. Nie trzeba w tym celu używać żadnych dodatkowych detergentów.

Bardzo ważne jest, by nie używać ciepłej, a tym bardziej gorącej wody - może to doprowadzić do ścięcia się białka zawartego w krwi i trwałego zabarwienia odzieży.

W przypadku starszych plam usuwanie może być znacznie bardziej czasochłonne, szczególnie jeśli zabrudzeniu uległy białe tkaniny. Pomocne może okazać się użycie soli lub sody oczyszczonej, a także szare mydło. Konieczne będzie również dłuższe namaczanie.

Jeśli plama jest wyjątkowo uciążliwa, można użyć wybielacza, należy jednak pamiętać, że w kontakcie z silnym detergentem delikatne tkaniny mogą ulec uszkodzeniu.

Trawa zabarwiła ubrania? Usuniesz ją tym sposobem

Wywabianie plam z trawy to nie lada umiejętność. Z pewnością przekonały się o tym osoby piorące ubrania dzieci lub odzież sportową. Chlorofil zawarty w roślinach zielonych to bardzo silny barwnik, w walce z którym najważniejszy jest czas.

Zazielenione ubrania należy jak najszybciej umieścić w misce z zimną wodą z odrobiną kwasku cytrynowego, wody utlenionej lub spirytusu. Ułatwiają one usuwanie plam, jednocześnie nie niszcząc tkanin.

Rozlane wino? To pozwoli pozbyć się śladów

Prawdopodobnie każdemu zdarzyło się rozlać wino przy kolacji lub w czasie imprezy z przyjaciółmi. Na szczęście usunięcie tego typu plamy, zarówno z ubrań, jak i z obrusu czy dywanu jest dość łatwe. Ważne jest, by zrobić to od razu, nie dopuszczając do jej zaschnięcia.

Pobrudzony materiał można zasypać solą - wchłonie ona alkohol oraz zawarty w nim barwnik - a następnie namoczyć w wodzie przez ok. 30 minut.

Innym pomysłem jest namoczenie tkaniny w roztworze zimnej wody i octu spirytusowego. Metoda ta lepiej sprawdza się w przypadku białych ubrań - kolorowy materiał może ulec odbarwieniu, szczególnie jeśli użyjemy zbyt dużej ilości octu.

Ciekawym pomysłem jest również zalanie świeżej plamy wodą gazowaną - zawarty w niej tlen pomoże w usunięciu zabrudzenia. Następnie ubranie należy włożyć do pralki i wyprać w tradycyjny sposób.

Zdjęcie Plamy z wina, mimo że wydają się poważne, w rzeczywistości są łatwe do usunięcia. Należy jednak szybko przystąpić do działania / 123RF/PICSEL

Czy da się usunąć plamy z kawy? To nigdy nie było prostsze

Plamy z kawy to prawdopodobnie jedne z najczęstszych zabrudzeń, pojawiających się na naszych ubraniach, szczególnie jeśli pijemy ją w biegu. Niestety są one dość trudne do usunięcia. Największy problem stanowi wywabienie ich z białych tkanin.

Usuwając plamy z kawy warto wykorzystać roztwór zimnej wody z octem (aby nie uszkodzić materiału, na litr wody należy wrzucić nie więcej niż jedną łyżeczkę octu) i namaczać przez 30-60 minut. Dobre rezultaty przynosi również nacieranie zabrudzenia sodą oczyszczoną.

Stare plamy z kawy znacznie trudniej usunąć. W tym przypadku konieczne może być użycie sklepowych odplamiaczy.

Zdjęcie Rozlana kawa, to problem, z którym spotkał się prawdopodobnie każdy z nas. Jak pozbyć się plamy? / 123RF/PICSEL

Żółte plamy pod pachami szpecą twoje ubrania? Pozbądź się ich raz na zawsze

Za powstawanie żółtych plam pod pachami odpowiedialny jest pot. Czasem ich przyczyną jest równierż nieodpowiednie używanie antyperspirantów (przed nałożeniem ubrania należy odczekać, aż kosmetyk wchłonie się w skórę).

Szczególnie widoczne są na jasnych ubraniach. Wyglądają bardzo nieestetycznie, co sprawia, że wiele osób chce sę ich pozbyć. Najskuteczniejszym domowym sposobem jest sporządzenie roztworu z sody oczyszczonej (na 1 szklankę wody należy wykorzystać 4 łyżeczki sody). Następnie powstałą pastę nalezy nałożyć na żółte plamy i delikatnie wetrzeć ściereczką lub ręcznikiem. Po ok. 1,5 godz. namoczoną w ten sposób koszulę dobrze jest włożyć do pralki i wyprać w tradycyjny sposób.

Ciekawym pomysłem jest również wykorzystanie wybielającej pasty do zębów. W tym celu warto użyć białego produktu (bez kolorowych lub ciemnych drobiniek). Pastę należy nałożyć na plamy i dokładnie wetrzeć w włokna np. za pomocą starej szczoteczki do zębów. Pasta zacznie działać już po kilku minutach, najlepsze rezultaty przyniesie jednak po ok. kwadransie.

Zdjęcie Żółte plamy pod pachami wyglądają bardzo nieestetycznie / 123RF/PICSEL

