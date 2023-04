Spis treści: 01 Co można posadzić przy pergoli?

Co można posadzić przy pergoli?

Pergole są jednym z bardziej efektownych elementów dekoracyjnych ogrodu. Stają się prawdziwymi oazami relaksu szczególnie wtedy, kiedy zostają obsadzone roślinami, które kolejno osłaniają nas nie tylko od wiatru, ale również od oczu natrętnych sąsiadów.

Gotową pergolę bez przeszkód kupimy w każdym centrum ogrodniczym. W rodzajach i kształtach możemy wręcz przebierać. Najczęściej do wyboru mamy te wykonane z plastiku, metalu lub drewna. Aby jednak pergola mogła poprawnie spełniać swoje funkcje, musi zostać uprzednio obsadzona odpowiednimi roślinami. To "rusztowanie" jest doskonałym miejscem dla wszelkich pnączy, ale także niektórych kwiatów.

Jakie krzewy na pergolę?

Wybierając pnącza na pergolę warto kierować się zasadą odpowiednich proporcji między podporą, a ostateczną wielkością rośliny pnącej. W przypadku masywnej pergoli warto postawić na roślinę silnie rosnącą o dużej ilości liści, na przykład winobluszcz, zaś przy małej konstrukcji zdecydować się na pnącza o delikatniejszym pokroju, jak powojniki czy wiciokrzewy.

Wprawieni ogrodnicy w przypadku obsadzenia pergoli decydują się najczęściej na winorośle lub bluszcz. Obie rośliny są długożyjące, a jesienią zmieniają kolor, pięknie barwiąc ogród. Jednym z najbardziej okazałych pnączy jest wisteria. Ta rośnie wyjątkowo szybko, osiągając nawet 15 metrów. Cechuje się obfitym kwitnieniem, tworząc wiszące ogrody w kolorach bieli, purpury czy fioletu.

Pnącza wieloletnie na pergolę. Po te warto sięgnąć

Pergolę w ogrodzie warto obsadzić również wiciokrzewem, kobeą pnącą, aktinidią chińską, winnikiem zmiennym czy powojnikiem. Ten ostatni rośnie najlepiej na żyznych glebach, a podstawą jego pielęgnacji jest regularne podlewanie. Najpopularniejszą odmianą tej rośliny jest Generał Sikorski, który kwitnie w kolorze fioletowym, zaś odmiana Jan Paweł II zachwyca białymi kwiatami z różową wstęgą.

Wielu ogrodników jako roślinę idealną do obsadzenia pergoli wymienia również pnące róże. Te silnie rosną, mogąc powtarzać kwitnienie lub kwitnąć raz, ale bardzo długo i obficie. Preferują słoneczne, ale niezbyt wietrzne stanowiska. Róże mają jednak pewną wadę. "Obsadziłam pergolę różami. Do czasu kiedy miałam dość zamiatania płatków przez cały sezon" - pisze jedna z internautek na forum przeznaczonym dla ogrodników. "To jest właśnie ten feler, dla którego ja nie mam róż" - odpowiada jej inna. Wciąż to jednak ta roślina trafia na pergole najczęściej. Wszystko z uwagi na fakt, iż jest stosunkowo prosta w uprawie, zachwycając kolorowymi kwiatami.

Jakie kwiaty na pergolę?

Pergolę można również przyozdobić kwiatami w donicach. W tym przypadku świetnie sprawdzą się pelargonie czy surfinie, które są uwielbiane za wyjątkowe, duże kwiaty. Warto zwrócić uwagę także na bakopę, dzwonki czy lobelię. Ta ostatnia jest wręcz niezastąpiona w momencie, kiedy chcemy stworzyć fioletową kaskadę kwiatów.

