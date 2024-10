Jaki wpływ ma kawa na nasz organizm?

Zawarta w kawie kofeina działa pobudzająco, co wiedzą już niemal wszyscy. Akcja serca przyspiesza, dzięki czemu organizm jest lepiej dotleniony, co przekłada się bezpośrednio na wzrost naszej energii do działania. To dlatego większość z nas wybiera ją jako napój spożywany rano, na rozpoczęcie dnia. Dodatkowo kofeina poprawia naszą koncentrację, a także przyspiesza metabolizm. Czarny napój może także uchronić mężczyzn przed wystąpieniem u nich kamicy żółciowej, ponadto zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu I oraz choroby Parkinsona. Wniosek nasuwa się sam: delektowanie się kawą ma więcej plusów niż minusów dla naszego organizmu. Oczywiście kofeina nie będzie odpowiednim wyborem dla każdego. Osoby cierpiące na nadkwasotę oraz wrzody żołądka powinny zdecydowanie trzymać się od niej z daleka.

Po jakim czasie kawa podnosi ciśnienie?

Dyskusja dotycząca wpływu kawy na ciśnienie i nadciśnienie tętnicze toczy się w przestrzeni medycznej od dawna. Większość z nas nadal jest przekonana, że kawa pita codziennie po pewnym czasie może doprowadzić do nadciśnienia tętniczego i nie powinna być spożywana przez osoby już cierpiące na tę chorobę. Inne źródła przestrzegają nawet przed ryzykiem zawału serca. Czy rzeczywiście? Według najnowszych doniesień kofeina zawarta w dwóch kubkach kawy po ok. 45 minutach podnosi ciśnienie krwi o 6 mm Hg skurczowego i o 8 mm Hg rozkurczowego. Nie są to więc wartości, które mogłyby szokować. Według ostatnich badań długotrwale pita kawa wręcz przestaje mieć jakikolwiek wpływ na nasze ciśnienie, ponieważ organizm przyzwyczaja się do działania kofeiny. Specjaliści ocenili brak niebezpiecznego wpływu oddziaływania kofeiny na nasz organizm, o ile nie przekroczymy ilości 2-3 filiżanek kawy dziennie.

Przed wizytą u lekarza lepiej zrezygnować z picia kawy, by nie wpłynęła na wynik pomiaru ciśnienia 123RF/PICSEL

Czy przed wizytą u lekarza należy zrezygnować z kofeiny?

Wiele źródeł mówi o tym, by pół godziny przed pomiarem ciśnienia u lekarza powstrzymać się od picia kawy. Jeśli chcemy poznać wiarygodny wynik, ten czas należałoby wydłużyć. Lekkie podniesienie ciśnienia po spożyciu kofeiny utrzymuje się aż do ok. 3 godzin. Dlatego warto zrezygnować z niej przed wizytą u lekarza.

Na koniec dobra wiadomość dla osób borykających się z nadciśnieniem krwi: według zaleceń American College of Cardiology (ACC) oraz American Heart Association (AHA) pomimo podwyższonego ciśnienia krwi, nie trzeba z niej rezygnować, bo bezpośrednio nie wpłynie ona na pogorszenie tej dolegliwości.

źródło: National Institutes od Health (NIH) (.gov)

