Choroby jelit wymagają odpowiedniego medycznego wsparcia i przemyślanego podejścia do codziennej diety. W przypadku takich zaburzeń jak zespół jelita drażliwego (IBS), choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego warunkiem koniecznym jest unikanie składników, które mogą zaostrzać objawy lub podrażniać delikatną śluzówkę jelit. Ostre przyprawy, tłuste potrawy oraz surowe, twarde warzywa mogą powodować dyskomfort. W przypadku wrażliwych jelit lepiej sięgać po składniki delikatne i łatwo przyswajalne.

Gotowane marchewki, buraki, dynia i cukinia dostarczają błonnika oraz niezbędnych witamin i są łagodne dla układu pokarmowego. Osoby z zespołem jelita drażliwego powinny wyeliminować ze swojej diety warzywa wzdymające , czyli cebulę , kapustę i fasolę , ponieważ mogą one nasilać dolegliwości bólowe i wzdęcia. Najlepiej zamienić je na pieczone bataty, które zawierają dużo błonnika. Ta substancja wspiera zdrowie jelit , działając jako prebiotyk wspomagający rozwój korzystnych bakterii jelitowych. Dzięki temu poprawia trawienie i ogólną kondycję układu pokarmowego. W batatach znajdziemy również witaminę A, witaminę C i potas, które wspierają zdrowie całego organizmu. Świetnym dodatkiem będzie również szpinak, bogaty w magnez i żelazo, czy młode liście botwiny, podawane na ciepło lub jako baza sałatki.

Osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna w fazie zaostrzenia objawów potrzebują diety ubogoresztkowej, co oznacza, że muszą unikać produktów zawierających trudne do strawienia elementy, czyli pestki, skórki czy nasiona. Idealną opcją będą sałatki bazujące na ugotowanych składnikach - np. delikatnym kurczaku, który dostarcza łatwo przyswajalnego białka, gotowanym ryżu oraz marchewce. Te produkty nie obciążają jelit, a jednocześnie dostarczają energii i składników odżywczych potrzebnych do regeneracji.