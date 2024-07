Łazienka rajem dla grzybów

Wysoka temperatura i wilgoć to idealne warunki do rozwoju pleśni w łazience. Niejednokrotnie pomieszczenia nie mają okien, co uniemożliwia szybkie wietrzenie i stawia duże wyzwania w kontekście odpowiedniej wentylacji. Grzyby rozwijają się za to w takim środowisku znakomicie.

Wykwity pleśni w kolorze czarnym, brązowym lub beżowym trudno przeoczyć. Szpecą ściany, sufity i ramy okienne. Co gorsza, zarodniki grzybów unoszą się w powietrzu i fatalnie wpływają na ludzkie zdrowie. Doprowadzają do problemów na tle układu oddechowego, rozwoju alergii, pogorszenia samopoczucia i obniżenia odporności. Pleśń jest trudna do usunięcia, dlatego należy robić wszystko, aby nie doprowadzić do jej rozwoju. Nie warto odmawiać żadnej pomocy. Sprzymierzeńców znajdziesz w doniczkach.

Umieść te kwiaty w domu, a wszystkim domownikom będzie żyło się lepiej Interia.tv

Rośliny pochłaniające wilgoć w łazience — skrzydłokwiat

Oto niezwykle elegancki okaz o cennych właściwościach. Skrzydłokwiat bardzo dobrze czuje się w warunkach panujących w łazience. Nie potrzebuje dużego nasłonecznienia, nie wymaga częstego podlewania. Co najważniejsze, skrzydłokwiat pochłania brzydkie zapachy i wilgoć, więc jest trafionym wyborem do tego problematycznego pomieszczenia. Uprawą rośliny powinni zainteresować się zwłaszcza alergicy i astmatycy.

Nie miej oporów przed ustawieniem skrzydłokwiatu w łazience 123RF/PICSEL

Paproć jako praktyczna ozdoba ciemnej łazienki

Ograniczony dostęp do naturalnego światła nie przeszkadza paprotce w bujnym rozwoju. Zielone liście wyglądają bardzo dekoracyjnie, stając się naturalną ozdobą łazienki. Kapitalnie sprawdza się również jako pochłaniacz wilgoci w pomieszczeniach pozbawionych dostępu do okna.

Pogromca grzybów w doniczce, czyli bluszcz pospolity

Nie wymaga nasłonecznienia i nie dość, że doskonale znosi wilgoć, to właśnie warunki panujące w łazience są dla niego idealne. Bluszcz pospolity uważany jest na silny oczyszczacz powietrza, który jest w stanie wchłonąć nawet 80 procent unoszących się w nim grzybów. Rozrasta się szybko, więc weź pod uwagę zamontowanie specjalnego kwietnika, który zapewni mu przestrzeń i wyeksponuje dekoracyjne liście.

Jak dbać o rośliny w łazience?

Mimo panującej w pomieszczeniu wilgoci nie zapominaj o podlewaniu swoich zielonych okazów według ich wymagań. Zrezygnować za to możesz ze zraszania liści — para unosząca się podczas kąpieli w zupełności wystarczy. W przypadku skrzydłokwiatu nie zapominaj jedynie o przecieraniu liści, aby były błyszczące i atrakcyjne.

Zwróć uwagę na to, aby doniczki z kwiatami były ustawione z daleka od detergentów. Pamiętaj również o zostawianiu uchylonych drzwi do łazienki. To kwestia zarówno wentylacji oraz przeciwdziałania pleśni, jak i dostarczania optymalnej ilości tlenu roślinom ozdobnym.